7. Etnospor Kültür Festivali yarın başlayacak - Son Dakika
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7. Etnospor Kültür Festivali yarın başlayacak

7. Etnospor Kültür Festivali, yarın İstanbul'da başlayacak.

21.05.2025 11:06
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7. Etnospor Kültür Festivali, yarın İstanbul'da başlayacak.

Dünya Etnospor Birliği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek festival, dört gün sürecek. Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda ziyaretçiler, tüm etkinliklere ücretsiz olarak katılım sağlayabilecek. Festival, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 11.00-20.00 saatlerinde gerçekleşecek.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu ve 35 ülkeden katılım sağlanacak festivalde, geleneksel sporlar ve oyunlar, geleneksel sanatlar, gastronomi ile sahne sanatları gibi birçok başlıkta etkinlikler düzenlenecek.

Ziyaretçiler, okçuluk ve binicilik gibi birçok sporu deneyimleyebilecek. Festivalde atlı sporlar ve güreş gösterileri yer alacak. Dayanışma obasında yapılacak sosyal sorumluluk etkinliklerinin de yer alacağı festivalde katılımcılar, kültürel çadır alanlarında farklı kültürleri tanıma fırsatı yakalayacak. Enstrüman müzesi, toylar, çeşitli sergi ve sanat atölyelerinin de yer alacağı festivalde ziyaretçiler, sahne etkinlikleri ve konserlere de katılım sağlayabilecek. Çocuk sanat atölyeleri, şenlikler, etnopark aktiviteleri ve geleneksel çocuk oyunlarıyla çocuklar ve dezavantajlı gruplar da keyifli zaman geçirebilecek. Ayrıca festivalde katılımcılar, birçok evrensel lezzeti ve dünya kahvelerini deneme fırsatı bulacak.

Ücretsiz deneyim fırsatları

7. Etnospor Kültür Festivali, her yaştan ziyaretçiye etkinlik sunacak.

Ziyaretçiler, profesyoneller eşliğinde gerçekleşecek olan ok atma ve at binme gibi birçok geleneksel sporlar ve oyunları ücretsiz olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda katılımcılar, bu alanda bulunan atölyelerde geleneksel sanatlara dair tecrübe kazanacak. Ziyaretçiler, festival boyunca geleneksel sporlar ile oyunlar başta olmak üzere, doğa ve hayvan iletişimi gibi konularda bilgi edinme imkanına erişebilecek.

Çocuklar ve dezavantajlı gruplar için özel etkinlikler yapılacak

Festival, çocuklar için birbirinden özel etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Çocuklar aileleriyle birlikte, festival alanında geleneksel sporlar ve oyunlarla keyifli zaman geçirebilecek. Dezavantajlı gruplara özel yapılacak etkinlikler ve müsabakalar da festivale renk katacak. Hipoterapi, görme engelliler mangala turnuvası, atölyeler ve engelli sanatçıların sahneleyeceği etkinliklerle birlikte dezavantajlı gruplara erişilebilir imkanlar sunulacak.

Dünya kültürleri bu festivalde

Dünya Etnospor Birliği, bu festivalle birlikte ziyaretçilere dünyadaki farklı kültürleri tanıtacak.

Festival, dünya mutfağından tatları katılımcıların beğenisine sunarken, eşsiz gösterilere imza atan Karabağ Atları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye'den şehirlerin tanıtıldığı, kıl çadırlarında oba yaşamının hayat bulduğu, el sanatları atölyeleri ve birçok gösteriyle aktivite festivalde bulunacak.

Festivalde "Aile Obası" yer alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında, bu yıl 7. Etnospor Kültür Festivali'nde ilk kez Aile Obası kurulacak.

"Gelenek Ailede Başlar" anlayışıyla şekillenen bu özel alan, aile olmanın birleştirici gücüne ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılmasındaki rolüne dikkat çekecek. Aileler, kurulacak alanda geleneksel oyunları deneyimleyebilecek, kültürel etkinliklerde vakit geçirecek ve özel atölyelere katılarak ortak hatıralar oluşturabilecek. Ayrıca, çocuk ve ebeveyn ilişkisini güçlendirmeye yönelik söyleşiler, rehberlik içerikleri ve interaktif aktiviteler de bu alanda yer alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 7. Etnospor Kültür Festivali yarın başlayacak - Son Dakika

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