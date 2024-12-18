7 Metre Yükseklikten Düşen İşçi Ağır Yaralandı

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bir otomotiv firmasının çatısında çalışan Orçun H., 7 metre yüksekliğindeki çatıdan düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi, 9'uncu Cadde üzerinde bulunan bir otomotiv firmasında meydana geldi. İddiaya göre Orçun H., çatıda çalışma yaptığı sırada yaklaşık 7 metreden düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Orçun H., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),