7. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu Açılıyor

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7. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, 7-8 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek.

SineFilozofi Dergisi ile Sinema ve Felsefe Derneği'nin ortaklaşa düzenleyeceği sempozyumda, Türkiye'den ve dünyadan sinemaseverler, akademisyenler ve sinema uygulayıcıları bir araya gelecek.

Derginin, Sinema ve Felsefe Derneği ile Ankara CerModern Sanatlar Merkezi'nde 7-8 Aralık'ta ortak düzenleyeceği 7. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu, Türkiye'den ve dünyadan sinemaseverleri,

akademisyenleri ve sinema uygulayıcılarını buluşturacak.

Sempozyumda, Prof. Mike Wayne, Dr. Chiara Quaranta, Dr. Cristobal Escobar, Christian Petzold ve Semih Kaplanoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğünün desteklediği sempozyumda, bu yıl sinema ve felsefe alanında 15 panel düzenlenecek.