7 Yaşındaki Çocuk Silahla Oynarken Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Didim ilçesinde oynadığı silahın ateş almasıyla kendini vuran Selahattin P. (7), hayatını kaybetti.

Olay, dün Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre; Selahattin P. amcasına ait ruhsatlı silahla oynarken ateş aldı. Kendisini vuran Polat, ağır yaralandı. Silah sesini duyan ailesi, Selahattin P.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Aile kendi imkanlarıyla Selahattin P.'yi Didim Devlet Hastanesine götürdü. Selahattin P. kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Selahattin P.'nin amcası V.P., gözaltına alındı. V.P.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.