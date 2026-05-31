7 Yaşındaki Çocuk Silahla Oynarken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

7 Yaşındaki Çocuk Silahla Oynarken Hayatını Kaybetti

7 Yaşındaki Çocuk Silahla Oynarken Hayatını Kaybetti
31.05.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim'de 7 yaşındaki Selahattin P., amcasının silahıyla oynarken vurularak hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Didim ilçesinde oynadığı silahın ateş almasıyla kendini vuran Selahattin P. (7), hayatını kaybetti.

Olay, dün Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre; Selahattin P. amcasına ait ruhsatlı silahla oynarken ateş aldı. Kendisini vuran Polat, ağır yaralandı. Silah sesini duyan ailesi, Selahattin P.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Aile kendi imkanlarıyla Selahattin P.'yi Didim Devlet Hastanesine götürdü. Selahattin P. kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Selahattin P.'nin amcası V.P., gözaltına alındı. V.P.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 Yaşındaki Çocuk Silahla Oynarken Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
13:24
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 13:57:36. #7.13#
SON DAKİKA: 7 Yaşındaki Çocuk Silahla Oynarken Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.