70 Yaşındaki Adam Gazze'de Açlıkla Mücadele Ediyor

İsrail'in soykırım ve aç bırakma politikasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında kumaş ve naylondan yapılmış bir çadırda en temel yaşam koşullarından yoksun şekilde yaşayan 75 yaşındaki Filistinli Selim Asfur, açlığın pençesinde yaşam mücadelesi veriyor.

Zayıf bedeni adeta bir iskelete dönüşen Asfur, açlık nedeniyle ileri düzeyde kilo kaybı, halsizlik, hareket ve görme yetisinde bozulma belirtileri nedeniyle temel ihtiyaçlarını dahi destek almadan karşılayamaz halde.

Han Yunus'un doğusundaki Abasan beldesi sakinlerinden 6 çocuk babası olan 75 yaşındaki Asfur, İsrail'in tahliye tehditleri nedeniyle kentin batı kesimine göç etmek zorunda kaldı.

Asfur, hayatını günde beş vakit ezan okuyarak geçiren bir cami müezzini iken, vücut ağırlığının 75 kilodan 40 kilonun altına düşmesi nedeniyle artık ayakta durmak bir yana oturmakta dahi zorlanıyor.

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video kaydında Asfur, "Yiyecek, içecek sıkıntısından dolayı görmem zayıfladı, tuvalete gitmek için bile zorlukla yürüyorum." dedi.

Yiyecek hiçbir şeyin olmadığını, bazen sadece biraz baharatla karıştırılmış öğütülmüş buğday yediğini ifade eden Asfur, şunları kaydetti:

"Son günlerde üst üste beş gün ekmek bulamadım, yalnızca sulu bir mercimek çorbasıyla beslenebildim. Eskiden 70-75 kiloydum, şimdi ise 40 kiloya kadar düştüm."

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan ve kıtlığa sürüklediği Gazze'deki duruma ilişkin X'ten paylaşımda bulunmuştu.

DSÖ'nün, 1 Ağustos'tan bu yana Gazze'ye 24 tır dolusu tıbbi malzeme ulaştırdığını belirten Ghebreyesus, bunlar arasında temel ilaçların yanı sıra diğer tıbbi malzemelerin yer aldığını ve ihtiyaçların sağlık ocakları ile hastanelere ulaştırılacağını kaydetmişti.

Ghebreyesus, "Sürekli, kesintisiz ve artırılmış bir sağlık yardımı akışının sürekli olarak kolaylaştırılması için çağrıda bulunuyoruz. Gazze genelindeki hayatlar buna bağlı." ifadelerine yer vermişti.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 175 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.