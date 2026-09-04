702 yıllık vakıf geleneği kapsamında Tatvan cezaevindeki hükümlülere tatlı ikram edildi

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlülere tatlı ikram etti.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1323'te Tokat'ın Niksar ilçesinde Niksarlı Hacı Mehmet (Ahi Pehlivan) tarafından kurulan vakfın vakfiyesinde, cezaevinde bulunanlara tatlı ikram edilmesine yönelik hayır şartı yer alıyor.

Aradan geçen yıllara rağmen bu anlamlı vakıf geleneği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaşatılıyor.

Bu kapsamda Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hükümlüleri ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.