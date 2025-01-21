72 Yaşında Terasta Organik Tarım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

72 Yaşında Terasta Organik Tarım

72 Yaşında Terasta Organik Tarım

Kocaali'de İsmail Hakkı Kaçmaz, terasında sera kurarak dört mevsim organik sebze meyve yetiştiriyor.

21.01.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kendinin ve oğlunun evinin terasına sera kuran 72 yaşındaki İsmail Hakkı Kaçmaz, yağmur suları ve organik gübrelerle dört mevsim sebze meyve yetiştiriyor.

Gümüşoluk Mahallesi'nde yaşayan Kaçmaz, bahçesinde yetiştirdiği bazı sebzelerin soğuğa dayanamaması üzerine evinin terasına sera kurmaya karar verdi.

Kendisine ve oğluna ait yan binadaki terasa 40'ar metrekare iki sera inşa eden Kaçmaz, burada organik tarım yöntemlerini kullanarak domates, biber, çilek, salatalık, patlıcan, limon ve maydanoz yetiştirmeye başladı.

Çatılara kurduğu oluk sistemiyle 60 tonluk depoda topladığı yağmur sularını damla sulama sistemiyle ürünleri için kullanan Kaçmaz, organik gübrelerle her mevsim ürün aldığı uğraşını torunlarına miras bırakmak istiyor.

72 yaşındaki Kaçmaz, AA muhabirine, yeniliklere açık ve meraklı biri olduğu için Kocaeli, Antalya, Adana gibi illerde tarım çalışmalarını incelediğini anlattı.

Bahçesinde yaptığı organik tarımda soğuk şartlarda domates ve marullarının yetişmediğini kaydeden Kaçmaz, bunun üzerine evinin çatı katındaki terasa kendine yetecek kadar sera inşa ettiğini aktardı.

"Aynı yaz domatesi gibi kokuyor"

Kaçmaz, çatı katına yaptığı seranın orta kattaki sıcaklık sayesinde kış aylarında alttan ısı aldığını belirterek, "Domates, biber, patlıcan, biber, salatalık yetiştiriyorum. Burada yetiştirilen ürünler iki haneye de yetiyor." diye konuştu.

Ürünlerde özellikle organik olması için hayvan gübresi kullandığına değinen Kaçmaz, kışın yetiştirdiği domateslerin yaz aylarındakiler gibi aromalı olduğunu dile getirdi.

Çatıya kurduğu sistemle yağmur sularını depoladığını söyleyen Kaçmaz, "Musluk suları kireçlenme yapıyor. Yağmur suyu oksijenli olduğu için ürünlerin yetişmesine fayda sağlıyor. Serada damla sulama sistemi kullanıyoruz. Toprak doyduğu zaman vanayı kapatıp depoyu dolduruyoruz. Depodaki suyu da bahçe sulamada kullanıyoruz." şeklinde konuştu.

Özellikle gençlere ve yaşlılara bu tür uğraşları tavsiye eden Kaçmaz, "İnsan hem üretken hem sağlıklı hem de huzurlu oluyor. Yediğin şeyleri de görüp sağlıklı yiyorsun." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kocaali, sakarya, Güncel, Çevre, Yaşam, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel 72 Yaşında Terasta Organik Tarım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
16:41 Çin’de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi Çin'de toplu katliam yapan iki kişi idam edildi
16:35 Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı ’’Ünalların evine maymun geliyor’’ Feyza Civelek yine Kızılcık Şerbeti senaryosunu açıkladı! ''Ünalların evine maymun geliyor''
16:30 Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor Ahmetcan Kaplan, ezeli rakibe gidiyor
16:30 Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı
16:26 Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti Türkiye iade etti, İran idama mahkum etti
16:24 Futbolseverlere müjde TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
16:18 Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı
16:14 Narin davasında anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 12:49:53. #1.11#
SON DAKİKA: 72 Yaşında Terasta Organik Tarım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.