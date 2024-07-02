72 yaşındaki Mehtap Cömert, Edirnekari sanatını yaşatmak için çaba harcıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

72 yaşındaki Mehtap Cömert, Edirnekari sanatını yaşatmak için çaba harcıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı' olarak kabul edilen 72 yaşındaki Mehtap Cömert, 51 yıldır Osmanlı süsleme ve bezeme sanatı olan Edirnekari'yi yaşatmak için çaba harcıyor. Cömert, bu sanatı araştırarak birçok eseri incelemiş, öğrenciler yetiştirmiş ve 'Edirnekari' adlı bir kitap çıkarmıştır. Halen sanatını devam ettiren Cömert, ulusal ve uluslararası festival ve etkinliklere katılarak eğitim vermektedir. Edirnekari sanatını yaşatmak ve yeni nesillere aktarmak için görevini yerine getirmekten mutluluk duyan Cömert, 'Missis Edirnekari' olarak tanınmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtmiştir.

02.07.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" 72 yaşındaki Mehtap Cömert, 51 yıldır Osmanlı süsleme ve bezeme sanatı olan Edirnekari'yi yaşatmak için çaba harcıyor.

Cömert, o zamanki adıyla Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Dekoratif Resim Bölümü'nde 1973'te eğitim gördüğü sırada sanat tarihi hocasının, "Edirnekari nedir?" sorusunu yöneltmesi üzerine bu sanatı araştırmaya başladı.

Birçok eseri inceleyip fotoğraflayan Cömert, ilerleyen yıllarda Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Duvar Süsleme Bölümü'nü kurup birçok öğrenci yetiştirdi.

Edirnekari konusunda yüksek lisans yapan Cömert, bu sanatla ilgili derlediği bilgileri gelecek nesillere aktarabilmek için 2004 yılında "Edirnekari" adlı kitap çıkardı.

Edirne'deki atölyesinde halen sanatını devam ettiren Cömert, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 13 yıl önce layık görüldüğü "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanını en iyi şekilde temsil etmek için ulusal ve uluslararası festival ve etkinliklere katılarak eğitim veriyor.

Festival kapsamında Samsun'a da gelen Cömert, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

"Edirnekari bir ömür, bir servet benim için"

Mehtap Cömert, AA muhabirine, Edirnekari'nin, Edirne'nin kadim bir sanatı olduğunu söyledi.

Bu sanatın unutulmaya yüz tuttuğunu belirten Cömert, "Edirne'de ne sanatçı ne Edirnekari kalmış, unutulmuştu. Ben ve annem Edirne doğumlu olmamıza rağmen telaffuz bile edemiyorduk." dedi.

Edirnekari sanatını icra etmekten çok hoşlandığını dile getiren Cömert, "Yarım yüzyıldır bu işi çok severek yapıyorum. Araştırma, uygulama aşaması ve akademisyen olarak bu işe başladım. Yani herhangi bir ustadan öğrenmedim. Hocalarımın rehberliğinde öğrendim ve onları tekrar ederek, motiflere ulaşarak buralara geldim." diye konuştu.

Cömert, yetiştirdiği öğrencilerinden bazılarının doçent ve profesör olduğunu, bundan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bir hafta sanatımı icra etmesem kendimi ihanet etmiş gibi hissediyorum. Şükürler olsun güzel bir yeteneğim var. Güzel dostlarım oluyor her gittiğim yerde. Öğrencilerimin başarısı beni çok mutlu ediyor. Edirnekari bir ömür, bir servet benim için. Halen de yola devam." ifadelerini kullandı.

Sanatını elinden geldiğince devam ettirmek istediğine işaret eden Cömert, "Edirnekari'yi yaşatmak, yeni nesillere aktarmayı bana verilmiş bir görev olarak kabul ediyorum. Yaradan'ın bana verdiği bir görev, bir misyon. O yüzden hiç gocunmadan bu görevi yerine getirmek istiyorum. Vicdanen de bunu yaptığım için mutluluk duyuyorum. Çevremdekilerce birçok yerde 'Missis Edirnekari' (Bayan Edirnekari) diye tanıtılınca çok hoşuma gidiyor, çok büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Osmanlı, Edirne, Miras, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 72 yaşındaki Mehtap Cömert, Edirnekari sanatını yaşatmak için çaba harcıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:26 Bomba iddia Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, “izmarit vergisi“ geliyor Bomba iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, "izmarit vergisi" geliyor
10:36 Sağlık Bakanlığı’nda bayrak değişimi Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı Sağlık Bakanlığı'nda bayrak değişimi! Memişoğlu görevi Fahrettin Koca'dan devraldı
09:34 Mehmet Özhaseki, “Çalışmaya devam edeceğiz“ paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı Mehmet Özhaseki, "Çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımından 5 saat sonra görevi bıraktı
09:15 Akaryakıtta yeni dönem Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025’ten itibaren zorunlu olacak Akaryakıtta yeni dönem! Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, 2025'ten itibaren zorunlu olacak
01:08 179 kaymakamın görev yeri değişti Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede 179 kaymakamın görev yeri değişti! Olayların yaşandığı Kayseri Melikgazi de listede
11:16 Kara Kartal’ı tutabilene aşk olsun Beşiktaş, Anderson Talisca’yı bonservisiyle alıyor Kara Kartal'ı tutabilene aşk olsun! Beşiktaş, Anderson Talisca'yı bonservisiyle alıyor
11:11 Sinan Ateş davası 2’nci gününde devam ediyor Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma Sinan Ateş davası 2'nci gününde devam ediyor! Tetikçiyle aynı araçtaki özel harekatçıdan şaşırtan savunma
11:06 Bomba iddia Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor Bomba iddia! Ömer Çelik, sunucu Ecem Toplar ile evleniyor
10:52 Jose Mourinho’dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler Jose Mourinho'dan rakiplerine bomba gönderme: Umarım maaşları ödeyebilirler
10:40 Emekliler ne kadar zam alacak İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar Emekliler ne kadar zam alacak? İşte 10 farklı senaryoya göre ortaya çıkan rakamlar
09:54 Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları Kabine bir ay aranın ardından toplanıyor! Ana gündem yarın açıklanacak enflasyon rakamları
09:51 Kader maçına çıkıyoruz İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11’leri Kader maçına çıkıyoruz! İşte Avusturya-Türkiye mücadelesinin muhtemel 11'leri
09:28 Fenerbahçe’de neler oluyor Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile Fenerbahçe'de neler oluyor? Jose Mourinho 6 futbolcuya kapıyı gösterdi bile
09:25 Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız Şahan Gökbakar, sığınmacı meselesine sessiz kalamadı: Ülkeyi yok edecek bir sorun, çözüm aramalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 12:20:03. #1.12#
SON DAKİKA: 72 yaşındaki Mehtap Cömert, Edirnekari sanatını yaşatmak için çaba harcıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement