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73 yaşındaki Şaziye Teyze, konteyner evinde kedileriyle yaşamını sürdürüyor - Son Dakika
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73 yaşındaki Şaziye Teyze, konteyner evinde kedileriyle yaşamını sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta depremzede olan 73 yaşındaki Şaziye Pınar, sahiplendiği kedileriyle birlikte konteyner evinde yaşamını sürdürüyor. Kedileriyle olan ilişkisinin kendisi için büyük bir terapi olduğunu belirten Pınar, onları çok sevdiğini ve sıcacık evinde birlikte yaşadıklarını söyledi. Kedileri, ona her yere eşlik ediyor ve hayvan sevgisinin önemini vurgulayan Pınar, herkesin hayvanları horlamamasını ve onlara saygı göstermesini istedi.

15.01.2024 - 10:39,
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73 yaşındaki Şaziye Teyze, konteyner evinde kedileriyle yaşamını sürdürüyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 73 yaşındaki depremzede kadın, sahiplendiği kedileriyle konteyner evinde yaşamını sürdürüyor.

Onikişubat ilçesi Expo konteyner kentte yaşamını sürdüren 73 yaşındaki Şaziye Pınar, sokakta bulduğu kedileri sahiplendi ve onların kendisine en büyük yoldaş, en büyük terapi olduğunu söyledi.

Kedilerini çok sevdiğini söyleyen Pınar, "Depremde evim yerle bir oldu. 2 ay İstanbul'da kaldım. Oralarda yapamadım ve tekrar memlekete geldim. Konteyner verdiler ve şimdilik buradayım. Yol yürüyüşünde bir tane kedi ile karşılaştım. Kedi ile arkadaş olduk. Daha sonra benim evime gelmeye başladı. Kedinin daha sonra hamile olduğunu öğrendim. Bir müddet sonra pencereye bağırarak çıktığını duydum. Daha sonra kediyi içeri aldım ve o sırada doğumu başlamıştı. Biz onun doğumunu yaptırdık ve 6 tane yavrusu oldu. 5 aydır bakıyorum ve bana en büyük yoldaş, en büyük terapi oldular. Onları çok seviyorum" dedi.

Sıcacık evinde kedileriyle yaşadığını anlatan Pınar, "İçeride oturuyorlar. Akşam da kanepede beraber yatıyoruz" ifadesini kullandı.

Pınar, "Ben çamaşırhaneye ya da otobüs durağına gideceğim zaman benim peşime takılıyorlar ve beni oraya kadar yolcu ediyorlar. Ben eve gelene kadar gelmiyorlar orada bekliyorlar. Hayvan sevgisi başka bir şeymiş. Herkesin tatmasını isterim. Hayvanları horlamasınlar. İsimlerini ise Karakız ve Şirinler koydum" diye konuştu.

73 yaşındaki Şaziye Teyze, konteyner evinde kedileriyle yaşamını sürdürüyor
Kaynak: İHA
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