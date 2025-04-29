74 Yaşındaki Çift, Deprem Sonrası Kaldıkları Çadırdan Ne Yapacaklarını Bilemiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

74 Yaşındaki Çift, Deprem Sonrası Kaldıkları Çadırdan Ne Yapacaklarını Bilemiyor

Geniş Video İzle

Malatya'da evleri yıkılan Hasan Ali ve Döne Alptekin çifti, 23 Nisan depreminden sonra Bahçelievler Kuleli Parkı'nda kurdukları çadırda kalmaya devam ediyor. İlk gelen yıkım kararı sonrası kirada kaldıkları evlerine güvenmediklerini belirten çift, park görevlilerinin çadırlarını kaldırmalarını istemesiyle çaresiz kaldıklarını dile getirdi.

29.04.2025 19:58  Güncelleme: 00:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL)- 6 Şubat depremlerinde Malatya'daki evleri yıkılan ve İstanbul'da Bahçelievler'e yerleşen 74 yaşındaki Hasan Ali Alptekin ve eşi Döne Alptekin 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depreminden beri  Bahçelievler Belediyesi'ne ait Kuleli Parkı'nda kurdukları çadırda kalıyor. Kirada bulundukları evin hasarlı olduğunu ve yıkım kararı alındığını aktaran çift evi boşaltmaları için kendilerine 6 ay süre verildiğini ancak depremin ardından eve girmeye korktuklarından çadırda kaldıklarını aktaran çift şimdi park yetkililerinin, çadırı kaldırmalarını istemesi üzerine ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi. ANKA'ya konuşan Hasan Ali Alptekin, "Ekmek istemiyorum, AŞ istemiyorum ama ben nerede kalacağım, nereye gideceğim. Çadır kuracak bir yer versinler bana yeter. Orada oturayım bir yer bulana kadar.Başka birşey istemiyorum."ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, hasarlı evlerde yaşayan ve yaşadıkları evlere güvenmeyen pek çok vatandaş parklarda çadır kurdu. Kimi vatandaş evlerine dönmek durumunda kalırken kimisiyse kurdukları çadırlarda kalmaya devam ediyor.

Depremin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen Bahçelievler'de bulunan Kuleli Parkı'nda vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalmaya devam ediyor, bazı vatandaşlar ise çadırlarını kaldırsa da günü parkta geçiriyor. Hasan Ali Alptekin ve Döne Alptekin çifti de parkta kurdukları çadırda kalıyor.

Malatya'da evleri yıkıldı, İstabul'a döndüler

1999 Marmara depremine Bağcılar'daki evlerinde yakalandıklarını, depremin ardından memleketleri Malatya'ya yerleştiklerini, 6 Şubat depremlerinde ise Malatya'daki evlerinin yıkılmasının ardından İstanbul'a geri dönerek şimdi yaşadıkları eve yerleştiklerini aktaran çift,  23 Nisan'da Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2'lik depremin ardından hasarlı olduğu tespit edilen ve yıkım kararı verilen binanın bodrum katındaki evlerine girmeye korktuklarını ve bu nedenle belediyeye ait parkta kurdukları çadırda kalmaya başladıklarını söyledi.

"6 ay oldu şimdi 1 gün, 1 saat"

ANKA'ya konuşan 74 yaşındaki Hasan Ali Alptekin, yaşadıkları süreci, "Evim gitti, param gitti, eşyam gitti, her bir şeyim gitti Malatya'da. Malatya bitti zaten. Ondan sonra buraya geldik, ev tuttum. Bu sefer,  (yıkım kararı alınmasının ardından) "6-7 ay müsaade ettiler, neyse dedim o zamana kadar iyi kötü bir ev bulabilirim. Ondan sonra da buranın depremi çıkınca,  6 ay oldu şimdi 1 gün, 1 saat. Benim ne yapmam lazım, nereye gitmem lazım. Ancak belediyeye gelmem lazım" şeklinde anlattı.

"Ekmek istemiyorum, AŞ istemiyorum ama ben nerede kalacağım, nereye gideceğim"

Ancak şimdi de park görevlilerinin, kurdukları çadırı kaldırması yönünde uyarıda bulunduğunu söyleyen Alptekin, "Şimdi geldiler, amca sen buradan kalkacan. Nereye gideceğim? Bununla (çadır ile) camiye alır mı adam beni. O zaman beraber gidelim dedim oraya, hocaya desin ki, bu adam burada yatıp kalkacak. Bana müsaade eder misiniz? Caminin etrafında bir yer varsa versinler, çadırımı götüreyim oraya kurayım. Orada oturayım bir yer bulana kadar. Mecbur bulacağım ama şu an için hiçbir şey yapamam. Ekmek istemiyorum, AŞ istemiyorum ama ben nerede kalacağım, nereye gideceğim. 74 yaşında adamım ben. Bana diyorsanız ki git, yıkılsın altında kal, o zaman benim cenazeyi de bulamazsınız. Bodrumda, nasıl bulacaksınız?" diye konuştu.

Döne Alptekin ise evin duvarlarındaki çatlakları göstererek şöyle konuştu:

"Evler 18 bin lira; nasıl tutacağız 1 emekli maaşıyla?"

"Hep çatlak. Kimse de ilgilenmiyor. Bir bayan, 6 ay köye gideceğim, gelene kadar yıkım olur dedi. Kiminin köyü var gidiyor, kiminin yazlığı var gidiyor. Biz de parka çadır kurduk, onu da kaldırtıyorlar şimdi. Ev tutacağız, evler 18 bin lira. Nasıl tutacağız, 1 emekli maaşı var. Ben 1 maaşı oraya verirsem, ne yiyip ne içeceğiz."

"Çadır kuracak bir yer versinler bana yeter"

Nereye gideceklerini bilmediklerini söyleyen Hasan Alptekin, kalacak yeni bir ev bulana kadar ki süreç için, "Çadır kuracak bir yer versinler bana yeter, başka birşey istemiyorum kendilerinden" dedi.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Bahçelievler, Göçmenler, 23 Nisan, Malatya, Güncel, Deprem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 74 Yaşındaki Çift, Deprem Sonrası Kaldıkları Çadırdan Ne Yapacaklarını Bilemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir Son tarih yaklaşıyor, ehliyetiniz iptal edilebilir
Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza Suçlamalar çok vahim Eski kaymakama 70 yıl hapis ve 601 bin lira ceza! Suçlamalar çok vahim
Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı’nı geçen en genç Türk oldu Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'nı geçen en genç Türk oldu
Suudi Arabistan’ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu Suudi Arabistan'ın izinsiz hacca yönelik cezaları belli oldu
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı
Avrupa karanlığa gömüldü İspanya’da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu Avrupa karanlığa gömüldü! İspanya'da OHAL ilan edildi, her şey 5 saniyede oldu
Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı Bakan Işıkhan sendika temsilcileri ve basın mensuplarıyla maç yaptı
ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü ABD'ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü
Carlo Ancelotti’nin yeni takımı resmen duyuruldu Carlo Ancelotti'nin yeni takımı resmen duyuruldu
Türkiye’nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti Türkiye'nin tarım ve hayvancılık devi iflas etti
Wanda Nara yalnızlığı seçti Wanda Nara yalnızlığı seçti

06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
00:15
Hindistan’dan Pakistan’a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
Hindistan'dan Pakistan'a saldırı hazırlığı iddiası: İstihbarat aldık
22:25
Murat Ongun’un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
Murat Ongun'un eşinden evinden çıkan servete ilginç savunma
21:40
İmamoğlu’nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
İmamoğlu'nun gittiği otelin müdürlerine gözaltı kararı
16:30
Şanlıurfa ve Mardin’de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
Şanlıurfa ve Mardin'de kaçak elektrik kullanımı korkunç boyutlarda
09:23
Galatasaray’dan Moussa Baradji sürprizi
Galatasaray'dan Moussa Baradji sürprizi
09:22
İstanbul’da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
İstanbul'da 1 Mayıs operasyonunda 76 gözaltı
09:16
Türkiye’ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
Türkiye'ye kız istemeye gelen Koreli ailenin sözleri güldürdü
09:15
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
Kim Milyoner Olmak İster ekranlara geri dönüyor
08:57
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
08:55
Volkan Demirel’den Acun Ilıcalı’ya: Bir daha konuşmasın
Volkan Demirel'den Acun Ilıcalı'ya: Bir daha konuşmasın
08:50
Mauro Icardi’den bomba Ali Koç paylaşımı
Mauro Icardi'den bomba Ali Koç paylaşımı
08:39
Türkiye’nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 07:20:27. #7.13#
SON DAKİKA: 74 Yaşındaki Çift, Deprem Sonrası Kaldıkları Çadırdan Ne Yapacaklarını Bilemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.