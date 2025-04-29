74 Yaşındaki Çift, Deprem Sonrası Kaldıkları Çadırdan Ne Yapacaklarını Bilemiyor

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL)- 6 Şubat depremlerinde Malatya'daki evleri yıkılan ve İstanbul'da Bahçelievler'e yerleşen 74 yaşındaki Hasan Ali Alptekin ve eşi Döne Alptekin 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depreminden beri Bahçelievler Belediyesi'ne ait Kuleli Parkı'nda kurdukları çadırda kalıyor. Kirada bulundukları evin hasarlı olduğunu ve yıkım kararı alındığını aktaran çift evi boşaltmaları için kendilerine 6 ay süre verildiğini ancak depremin ardından eve girmeye korktuklarından çadırda kaldıklarını aktaran çift şimdi park yetkililerinin, çadırı kaldırmalarını istemesi üzerine ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi. ANKA'ya konuşan Hasan Ali Alptekin, "Ekmek istemiyorum, AŞ istemiyorum ama ben nerede kalacağım, nereye gideceğim. Çadır kuracak bir yer versinler bana yeter. Orada oturayım bir yer bulana kadar.Başka birşey istemiyorum."ifadelerini kullandı.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, hasarlı evlerde yaşayan ve yaşadıkları evlere güvenmeyen pek çok vatandaş parklarda çadır kurdu. Kimi vatandaş evlerine dönmek durumunda kalırken kimisiyse kurdukları çadırlarda kalmaya devam ediyor.

Depremin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen Bahçelievler'de bulunan Kuleli Parkı'nda vatandaşlar kurdukları çadırlarda kalmaya devam ediyor, bazı vatandaşlar ise çadırlarını kaldırsa da günü parkta geçiriyor. Hasan Ali Alptekin ve Döne Alptekin çifti de parkta kurdukları çadırda kalıyor.

Malatya'da evleri yıkıldı, İstabul'a döndüler

1999 Marmara depremine Bağcılar'daki evlerinde yakalandıklarını, depremin ardından memleketleri Malatya'ya yerleştiklerini, 6 Şubat depremlerinde ise Malatya'daki evlerinin yıkılmasının ardından İstanbul'a geri dönerek şimdi yaşadıkları eve yerleştiklerini aktaran çift, 23 Nisan'da Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2'lik depremin ardından hasarlı olduğu tespit edilen ve yıkım kararı verilen binanın bodrum katındaki evlerine girmeye korktuklarını ve bu nedenle belediyeye ait parkta kurdukları çadırda kalmaya başladıklarını söyledi.

"6 ay oldu şimdi 1 gün, 1 saat"

ANKA'ya konuşan 74 yaşındaki Hasan Ali Alptekin, yaşadıkları süreci, "Evim gitti, param gitti, eşyam gitti, her bir şeyim gitti Malatya'da. Malatya bitti zaten. Ondan sonra buraya geldik, ev tuttum. Bu sefer, (yıkım kararı alınmasının ardından) "6-7 ay müsaade ettiler, neyse dedim o zamana kadar iyi kötü bir ev bulabilirim. Ondan sonra da buranın depremi çıkınca, 6 ay oldu şimdi 1 gün, 1 saat. Benim ne yapmam lazım, nereye gitmem lazım. Ancak belediyeye gelmem lazım" şeklinde anlattı.

"Ekmek istemiyorum, AŞ istemiyorum ama ben nerede kalacağım, nereye gideceğim"

Ancak şimdi de park görevlilerinin, kurdukları çadırı kaldırması yönünde uyarıda bulunduğunu söyleyen Alptekin, "Şimdi geldiler, amca sen buradan kalkacan. Nereye gideceğim? Bununla (çadır ile) camiye alır mı adam beni. O zaman beraber gidelim dedim oraya, hocaya desin ki, bu adam burada yatıp kalkacak. Bana müsaade eder misiniz? Caminin etrafında bir yer varsa versinler, çadırımı götüreyim oraya kurayım. Orada oturayım bir yer bulana kadar. Mecbur bulacağım ama şu an için hiçbir şey yapamam. Ekmek istemiyorum, AŞ istemiyorum ama ben nerede kalacağım, nereye gideceğim. 74 yaşında adamım ben. Bana diyorsanız ki git, yıkılsın altında kal, o zaman benim cenazeyi de bulamazsınız. Bodrumda, nasıl bulacaksınız?" diye konuştu.

Döne Alptekin ise evin duvarlarındaki çatlakları göstererek şöyle konuştu:

"Evler 18 bin lira; nasıl tutacağız 1 emekli maaşıyla?"

"Hep çatlak. Kimse de ilgilenmiyor. Bir bayan, 6 ay köye gideceğim, gelene kadar yıkım olur dedi. Kiminin köyü var gidiyor, kiminin yazlığı var gidiyor. Biz de parka çadır kurduk, onu da kaldırtıyorlar şimdi. Ev tutacağız, evler 18 bin lira. Nasıl tutacağız, 1 emekli maaşı var. Ben 1 maaşı oraya verirsem, ne yiyip ne içeceğiz."

"Çadır kuracak bir yer versinler bana yeter"

Nereye gideceklerini bilmediklerini söyleyen Hasan Alptekin, kalacak yeni bir ev bulana kadar ki süreç için, "Çadır kuracak bir yer versinler bana yeter, başka birşey istemiyorum kendilerinden" dedi.