74 Yaşındaki Emekli Dolandırıldı, Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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74 Yaşındaki Emekli Dolandırıldı, Şüpheli Yakalandı

74 Yaşındaki Emekli Dolandırıldı, Şüpheli Yakalandı

Kağıthane'de emekli M.Ç.'nin 40 bin lirası dolandırıldı, şüpheli Hasan D. yakalandı.

18.09.2024 14:58
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KAĞITHANE'de 74 yaşındaki emekli M.Ç.'nin 40 bin lirasını telefon dolandırıcılığı yöntemiyle çaldığı iddia edilen bir şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinden bir miktar para ve döviz ile başkalarına ait 15 banka hesap kartı çıktı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kağıthane'de yaşayan 74 yaşındaki emekli M.Ç., 10 Eylül Salı günü kendisini polis olarak arayan ve banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldı. Banka hesabında bulunan 40 bin lirayı kendisine söylenen hesaba gönderen M.Ç., bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete şikayette bulundu. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paranın havale edildiği hesabın sahibinin peşine düştü. Kısa sürede kimliği tespit edilen şüpheli Hasan D. (32) polis tarafından yakalandı. Daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin üzerinden 165 bin 500 lira, 1000 dolar, 350 Euro ile başka şahıslara ait 15 adet banka kartı çıktı.

Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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