75 yaşındaki Osman Zeki Tekin, 60 yıldır mekanik bisikletle rampaları tırmanıyor - Son Dakika
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75 yaşındaki Osman Zeki Tekin, 60 yıldır mekanik bisikletle rampaları tırmanıyor

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75 yaşındaki Osman Zeki Tekin, 60 yıldır mekanik bisikletle rampaları tırmanıyor
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Rize Ardeşen'de yaşayan 75 yaşındaki Osman Zeki Tekin, 60 yıldır bisiklet sürüyor. Mekanik bisikletiyle dik rampalarda ve Rize, Artvin, Borçka, Batum'a uzanan turlarda pedal çeviren Tekin, sağlığını buna borçlu olduğunu söylüyor.

RİZE'de yaşayan Osman Zeki Tekin (75), 60 yıldır aralıksız sürdürdüğü bisiklet tutkusuyla hem zamana hem de Karadeniz'in zorlu coğrafyasında dik rampalara meydan okuyor. Gençlik yıllarındaki yarışmacı ruhunu kaybetmeyen Tekin, Artvin'den Batum'a kadar uzanan turlarda mekanik bisikletiyle kilometrelerce yol katediyor.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Osman Zeki Tekin, ortaokul yıllarında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tanıştığı bisiklet sevdasını 60 yıldır aralıksız sürdürüyor. Gençlik yıllarında bisiklet takımın antrenmanlarına katılan ve kendi yaş kategorilerinde birincilikler elde eden Tekin, ilerleyen yaşına rağmen spordan kopmadı. Akranları elektrikli bisikletlere yönelirken kas gücüne dayalı mekanik bisiklet kullanmaya devam eden Tekin, arkadaşlarıyla bir araya gelerek Rize, Artvin, Borçka ve Gürcistan'ın Batum kentine kadar uzun turlar düzenliyor. Gençlik yıllarındaki yarışmacı ruhunu kaybetmeyen Tekin, bisiklet tutkusuyla hem zamana hem de Karadeniz'in zorlu coğrafyasında dik rampalara meydan okuyor, belirlediği uzun rotalarda pedal çevirerek gençlere taş çıkartıyor. Artvin'den Batum'a kadar uzanan turlarda mekanik bisikletiyle kilometrelerce yol kateden Tekin, sağlığını pedal çevirmeye borçlu olduğunu söylüyor.

'UZAK MESAFELERE GİDİYORUZ'

Bisiklet sürmeye ortaokul zamanında başladığını söyleyen Osman Zeki Tekin, "Bisiklete ben 1964'te başladım. Ortaokul birinci sınıfa giderken, bisikletle okula gidiyordum yani. Ben Sakarya Akyazı'da ortaokula gittim. Evden okula giderken bisikletle gidiyordum, bisikletle geliyordum, öyle öyle alıştım. Ondan sonra biraz daha büyüdüğümde Kocaeli'de bisiklet takımı vardı. Onun antrenmanlarına gidiyorduk. Yarışlarda derecelerim oldu. Yaş kategorisinde birkaç birinciliğim var yani. Böyle hobi olarak devam ediyoruz. Şimdi, benim arkadaşlarım hep elektrikli bisiklet aldılar. Ben hala mekanik bisikletle biniyorum. Ayder'e çıkıyorum, Pazar Hemşin'e çıkıyorum, Artvin'e çıkıyorum, Borçka'ya çıkıyorum. Buradan Gürcistan'a gidiyoruz sabah erkenden, akşam tekrar geri dönüyoruz. Yani böyle bisiklet turlarımız oluyor. Uzak mesafelere de gidiyoruz" dedi.

'BEN ÇOK ŞEY KAZANDIM BİSİKLETTEN'

Bisiklet sürmenin sağlık için çok faydalı olduğunu söyleyen Tekin, "Ben 75 yaşındayım, varsa birisi 75 yaşında, bırak 70 yaşında olsun, 65 yaşında gelsin benimle bisikletle Ayder'e çıksın. Benim çocuğum çıkamıyor yani. Yani 30 yaşındaki çocuğum çıkamıyor benimle beraber. Ben çok şey kazandım bisikletten. Görmediğim yerleri gördüm, gitmediğim yerlere gittim, bisikletle gidiyorum. Bisiklet para yakmıyor, enerjimi yakıyor. Enerjimi yaktığı için de sağlığım için çok faydalı bir şey" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: 75 yaşındaki Osman Zeki Tekin, 60 yıldır mekanik bisikletle rampaları tırmanıyor - Son Dakika
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