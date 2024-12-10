750 İzmarit Toplandı! - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

750 İzmarit Toplandı!

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde yapılan etkinlikte 1 m² alanından 750 sigara izmariti toplandı.

10.12.2024 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir metrekare alandan yaklaşık 750 sigara izmariti toplandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte 1 metrekare alandan toplanan izmarit sayısı görenleri şaşırttı

KARAMAN - Karaman'da üniversite öğrencilerinin düzenlediği "Türkiye Kül Tablası Değildir" etkinliği çerçevesinde mesire alanlarından ve üniversite çevresinden toplanan sigara izmaritleri sergilendi. Etkinlikte 1 metrekare alandan toplanan izmarit sayısı şaşırttı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tenis Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş ve öğrencileri çevreden topladıkları sigara izmaritleri ve çöpleri üniversite yerleşkesinde "Türkiye Kül Tablası Değildir" pankartlarıyla sergiledi. Aynı zamanda üniversitesi içerisinde kurulan tenis kortunda öğrenciler tenis oynadı.

"Bir metrekarelik alanda yaklaşık 750 izmarit toplandı"

Etkinlik hakkında bilgi veren Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, "Dünyada milyonlarca insan sigara içiyor ve her yıl yaklaşık 118 milyar sigara izmariti doğaya atılıyor. Bu durum, doğanın ciddi şekilde kirlenmesine neden oluyor. Sigara izmaritlerinin tahmin ettiğimizden çok daha büyük zararları var. Özellikle günümüzde, yaşamı ve ekolojik sistemi tehdit eden bir unsura dönüşmüş durumda. 2 yıldan fazla süreyle toprakta yok olmuyor. Bu sebeple, öncelikli olarak 'Türkiye kül tablası değildir' diyerek yere sigara izmariti atan kişileri bilinçlendirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinlik, spor ve çevre dersi kapsamında Spor Bilimleri Fakültesi ve Tenis Topluluğu öncülüğünde gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz, etkinlik sırasında sigara izmaritlerini topladı. Sadece bir metrekarelik bir alandan bir şişe dolusu, yaklaşık 750 adet sigara izmariti toplandı ve herkes şaşırdı. Etkinlik sırasında, öğle vakti KMU Çarşı'da yemek yemeye gelen öğretim üyeleri ve öğrencilerimize de bir mesaj verdik. Onlara görsel olarak bu problemin ciddiyetini gösterdik. 'Çöp atmayın, sigara izmariti atmayın' diyerek farkındalık oluşturmayı amaçladık" dedi.

"Farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz"

Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Melisa Erdoğan, etkinlik çerçevesinde sigara izmariti ve çöp topladık, doğa yürüyüşleri yaptık. Hocamızın destekleriyle, doğayı daha temiz bir hale getirmek için çabaladık. Topladığımız izmarit ve çöpleri, farkındalık oluşturmak amacıyla sergi şeklinde sunduk. İnsanları çevreyi korumaya teşvik etmeyi hedefliyoruz" diye konuşurken Spor Yöneticiliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Oktay Şahin de etkinlik hakkında "Çöp ve sigara izmariti topladık. İnsanlarda bir farkındalık oluşturmak amacıyla topladığımız materyalleri KMÜ Çarşı'da sergiledik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Karaman, Türkiye, Güncel, Çevre, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel 750 İzmarit Toplandı! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:58 Erdoğan: Suriye’de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız
12:16 Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı
11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
18:10 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor
18:07 Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio’nun futbol hayatı tehlikede Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio'nun futbol hayatı tehlikede
18:04 Suriyeli Tümen Komutanı’ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik Suriyeli Tümen Komutanı'ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik
18:02 Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın
17:50 Avrupa Birliği HTŞ’ye yönelik tavrını ilan etti Avrupa Birliği HTŞ'ye yönelik tavrını ilan etti
17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:32 Cihat Yaycı’dan stratejik uyarı: Türkiye’nin Suriye’de 3 önceliği var Cihat Yaycı'dan stratejik uyarı: Türkiye'nin Suriye'de 3 önceliği var!
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 13:45:18. #1.12#
SON DAKİKA: 750 İzmarit Toplandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.