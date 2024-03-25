77 Yaşındaki Ercan Birdal, Huzurevinde İki Kitap Yazdı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde huzurevinde kalan 77 yaşındaki Ercan Birdal, koronavirüs salgını dönemini boş geçirmemek için otobiyografi ve kurgu roman türünde iki kitap kaleme aldı.
Ankara'daki bir üniversiteden genel sekreter olarak emekliliğe ayrılan 3 çocuk ve 2 torun sahibi Birdal, Muğla'nın Dalaman ilçesinden tanıştığı ve 2014'te ilçedeki İzmirlioğlu Huzurevi'ne yerleşen Meliha Kıral ile dünyaevine girerek burada yaşamaya başladı.
Birdal, kısıtlamaların uygulandığı pandemi sürecinde zamanını değerlendirmek amacıyla, huzurevindeki arkadaşlarının da teşvikiyle, hatıralarını ve zihninde yer eden olayları anlattığı "Tek Başına" ile kurgu roman "Meşum Yüzleşme" kitaplarını yazdı.
Birdal, AA muhabirine, huzurevine eşiyle hiç zorlanmadan alıştıklarını çünkü görevlilerin hizmet anlayışıyla değil içten gelen duygularla muamele ettiklerini söyledi.
Huzurevinde yaşadıkları ağabey kardeş ilişkisinin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren Birdal, okumayı ve araştırma yapmayı çok sevdiğini anlattı.
"Özellikle müzik dinlemeyi çok seviyorum"
Birdal, geçmişte kitap yazma konusunda düşüncesinin bulunduğunu ancak bir türlü harekete geçemediğine değinerek, "Pandemi döneminde odamda sıkılıyordum. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm ve kitap yazmaya o an karar verdim." dedi.
Gerekli ön araştırmaları yaptıktan sonra çalışmalara başladığını aktaran Birdal, şunları kaydetti:
"Kitaplarımı yazarken hiçbir not ve günlük tutmadan zihnime yerleştirdiğim konuları derleyerek kaleme aldım. Yazmaya klasik usulle başladım. İlk olarak bilgisayardan çıktıyı alıyor, flaş bellekle kırtasiyeye götürüyor, orada kağıda döküyordum. Daha sonra da üzerinde çalışarak düzeltmeleri yapıyor ve son şeklini veriyordum. Bu şekilde iki kitabımı tamamladım."
Birdal, 2022'de 7 aylık süreçte kaleme aldığı, yaşamının 50 yılını anlatan otobiyografi kitabını 400 adet bastırdığını, 2023 yılında ise kurgu roman niteliğindeki ikinci kitabını 9 ay gibi bir sürede yazdığını belirtti.
Hobileri ve meşgaleleri sayesinde kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayan Birdal, "Özellikle müzik dinlemeyi çok seviyorum. Bulunduğum yerde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği çalışmalarına katılıyorum. Bunun yanında sivil toplum örgütleriyle çeşitli faaliyetler icra ediyorum. Bunlar beni mutlu ediyor." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › 77 Yaşındaki Ercan Birdal, Huzurevinde İki Kitap Yazdı - Son Dakika
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu ve trafikte aksama yaşandı. Vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalışırken, belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlem aldı. Çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nda biriken su belediye ekiplerince temizlendi. İlçede hava sıcaklığı 12 derece ölçülürken, yağışın aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk, evinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan fazla miktarda içerek rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.
Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıldönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törenlerde Atatürk anıtına çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu. Oltu İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kurtuluş programında konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve temsili göç canlandırıldı. Program sonunda Kaymakam ve protokol programı düzenleyen öğretmen ve öğrenciler tebrik edildi.
Tekirdağ ve Kırklareli illerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor. Tekirdağ'da ana arterlerde su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı. Polis ekipleri trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tekirdağ'da hava sıcaklığı 14 derece olup yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre, Demirköy'de hava sıcaklığı 7 derece olup yağışın gün boyu devam etmesi tahmin ediliyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçakçılık suçlarına yönelik denetimler sürdürülüyor. Dörtyol ilçesi Yeşilköy mahallesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.K, B.S ve A.D. isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı, Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale katılmaya hak kazandı. Samsun'un tek temsilcisi olan ekip, Karabük'te düzenlenecek yarı final maçlarında başarı için mücadele edecek.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, çanta içerisine zulalanmış 196,01 gram metamfetamin ve 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?