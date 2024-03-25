77 Yaşındaki Ercan Birdal, Huzurevinde İki Kitap Yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

77 Yaşındaki Ercan Birdal, Huzurevinde İki Kitap Yazdı

77 Yaşındaki Ercan Birdal, Huzurevinde İki Kitap Yazdı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki huzurevinde kalan 77 yaşındaki Ercan Birdal, koronavirüs salgını döneminde zamanını değerlendirmek için otobiyografi ve kurgu roman türünde iki kitap yazdı. Birdal, huzurevindeki arkadaşlarının teşvikiyle hatıralarını anlattığı 'Tek Başına' ve kurgu roman 'Meşum Yüzleşme' kitaplarını yazdı. Kendisini müzik dinlemek, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği çalışmalarına katılmak ve sivil toplum örgütleriyle faaliyetlerde bulunmak mutlu ediyor.

25.03.2024 11:57  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde huzurevinde kalan 77 yaşındaki Ercan Birdal, koronavirüs salgını dönemini boş geçirmemek için otobiyografi ve kurgu roman türünde iki kitap kaleme aldı.

Ankara'daki bir üniversiteden genel sekreter olarak emekliliğe ayrılan 3 çocuk ve 2 torun sahibi Birdal, Muğla'nın Dalaman ilçesinden tanıştığı ve 2014'te ilçedeki İzmirlioğlu Huzurevi'ne yerleşen Meliha Kıral ile dünyaevine girerek burada yaşamaya başladı.

Birdal, kısıtlamaların uygulandığı pandemi sürecinde zamanını değerlendirmek amacıyla, huzurevindeki arkadaşlarının da teşvikiyle, hatıralarını ve zihninde yer eden olayları anlattığı "Tek Başına" ile kurgu roman "Meşum Yüzleşme" kitaplarını yazdı.

Birdal, AA muhabirine, huzurevine eşiyle hiç zorlanmadan alıştıklarını çünkü görevlilerin hizmet anlayışıyla değil içten gelen duygularla muamele ettiklerini söyledi.

Huzurevinde yaşadıkları ağabey kardeş ilişkisinin kendilerini son derece mutlu ettiğini dile getiren Birdal, okumayı ve araştırma yapmayı çok sevdiğini anlattı.

"Özellikle müzik dinlemeyi çok seviyorum"

Birdal, geçmişte kitap yazma konusunda düşüncesinin bulunduğunu ancak bir türlü harekete geçemediğine değinerek, "Pandemi döneminde odamda sıkılıyordum. 'Ne yapabilirim?' diye düşündüm ve kitap yazmaya o an karar verdim." dedi.

Gerekli ön araştırmaları yaptıktan sonra çalışmalara başladığını aktaran Birdal, şunları kaydetti:

"Kitaplarımı yazarken hiçbir not ve günlük tutmadan zihnime yerleştirdiğim konuları derleyerek kaleme aldım. Yazmaya klasik usulle başladım. İlk olarak bilgisayardan çıktıyı alıyor, flaş bellekle kırtasiyeye götürüyor, orada kağıda döküyordum. Daha sonra da üzerinde çalışarak düzeltmeleri yapıyor ve son şeklini veriyordum. Bu şekilde iki kitabımı tamamladım."

Birdal, 2022'de 7 aylık süreçte kaleme aldığı, yaşamının 50 yılını anlatan otobiyografi kitabını 400 adet bastırdığını, 2023 yılında ise kurgu roman niteliğindeki ikinci kitabını 9 ay gibi bir sürede yazdığını belirtti.

Hobileri ve meşgaleleri sayesinde kendisini çok iyi hissettiğini vurgulayan Birdal, "Özellikle müzik dinlemeyi çok seviyorum. Bulunduğum yerde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği çalışmalarına katılıyorum. Bunun yanında sivil toplum örgütleriyle çeşitli faaliyetler icra ediyorum. Bunlar beni mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Karadeniz, Zonguldak, Ereğli, Edebiyat, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 77 Yaşındaki Ercan Birdal, Huzurevinde İki Kitap Yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorlu'da Sağanak Yağış: Trafikte Aksama Yaşandı
    12:32 Çorlu'da Sağanak Yağış: Trafikte Aksama Yaşandı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu ve trafikte aksama yaşandı. Vatandaşlar iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalışırken, belediye ekipleri su baskını yaşanabilecek bölgelerde önlem aldı. Çevre yolu ve Bülent Ecevit Bulvarı'nda biriken su belediye ekiplerince temizlendi. İlçede hava sıcaklığı 12 derece ölçülürken, yağışın aralıklarla gün boyu devam etmesi bekleniyor.

  • Alanya'da ateş düşürücü şurup içen çocuk hastaneye kaldırıldı
    12:31 Alanya'da ateş düşürücü şurup içen çocuk hastaneye kaldırıldı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 yaşındaki bir çocuk, evinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan fazla miktarda içerek rahatsızlandı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi bulunuyor.

  • Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
    12:31 Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

    Oltu'nun düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıldönümü, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törenlerde Atatürk anıtına çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu. Oltu İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kurtuluş programında konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve temsili göç canlandırıldı. Program sonunda Kaymakam ve protokol programı düzenleyen öğretmen ve öğrenciler tebrik edildi.

  • Tekirdağ ve Kırklareli'nde Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor
    12:31 Tekirdağ ve Kırklareli'nde Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

    Tekirdağ ve Kırklareli illerinde aniden başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar, hayatı olumsuz etkiliyor. Tekirdağ'da ana arterlerde su birikintileri oluşurken, yağışa hazırlıksız yakalananlar iş yerlerinin tentelerinin altında korunmaya çalıştı. Polis ekipleri trafikte aksama yaşanmaması için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tekirdağ'da hava sıcaklığı 14 derece olup yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteoroloji verilerine göre, Demirköy'de hava sıcaklığı 7 derece olup yağışın gün boyu devam etmesi tahmin ediliyor.

  • Hatay'da yapılan çalışmalarda 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
    12:31 Hatay'da yapılan çalışmalarda 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

    Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçakçılık suçlarına yönelik denetimler sürdürülüyor. Dörtyol ilçesi Yeşilköy mahallesinde durdurulan araçta yapılan aramada, 20 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.K, B.S ve A.D. isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

  • Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı Yarı Finale Yükseldi
    12:29 Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı Yarı Finale Yükseldi

    Tekkeköy Necati Akçağlılar Anadolu Lisesi Futsal Takımı, Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale katılmaya hak kazandı. Samsun'un tek temsilcisi olan ekip, Karabük'te düzenlenecek yarı final maçlarında başarı için mücadele edecek.

  • Kastamonu'da 196,01 gram metamfetamin ve 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
    12:27 Kastamonu'da 196,01 gram metamfetamin ve 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

    Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, çanta içerisine zulalanmış 196,01 gram metamfetamin ve 5 bin 54 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.


12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
10:55 Moskova’daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5’e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu Moskova'daki dehşetin canlı tanığı: Ölü sayısı 5'e katlanabilirdi, iftara gidenler kurtuldu
10:37 Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş Eylem Tok ve oğlu 5 yıldızlı otelde müşteri listesinde yer almadan kalmak için 4 katı para ödemeyi teklif etmiş
10:05 Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri 2-5 Nisan arasında yapılacak
07:51 Rusya’yı kana bulayan saldırganların sorgu görüntüsü ortaya çıktı Cinsel organına 80 volt elektrik vermişler Rusya'yı kana bulayan saldırganların sorgu görüntüsü ortaya çıktı! Cinsel organına 80 volt elektrik vermişler
11:50 İsrail Başbakanı Netanyahu, askerlikten muafiyet yasasının kabul edilmemesi halinde hükümetin dağılabileceğini belirtti İsrail Başbakanı Netanyahu, askerlikten muafiyet yasasının kabul edilmemesi halinde hükümetin dağılabileceğini belirtti
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:42 Atatürk’ün Çanakkale Savaşları’ndaki taarruz emri deşifre edildi Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'ndaki taarruz emri deşifre edildi
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
10:34 Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor Ünlü yorumcudan olay iddia: Fenerbahçe kendine yeni lig bakıyor
10:02 Türkiye’de 2023 yılı işsiz sayısı belli oldu. Son 10 yıl ayrıntısı Türkiye'de 2023 yılı işsiz sayısı belli oldu. Son 10 yıl ayrıntısı!
09:55 Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini açıkladı Reha Özcan, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini açıkladı
09:53 At ve eşekleri kesip sulama kanalına attılar At ve eşekleri kesip sulama kanalına attılar
09:48 Çocuğunu açlıktan toprağa verdi, mezarlık dönüşü bir acı daha yaşadı Çocuğunu açlıktan toprağa verdi, mezarlık dönüşü bir acı daha yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 12:32:14. #1.11#
SON DAKİKA: 77 Yaşındaki Ercan Birdal, Huzurevinde İki Kitap Yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement