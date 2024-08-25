780 milyon liralık proje ile Kars Çayı pırıl pırıl akacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

780 milyon liralık proje ile Kars Çayı pırıl pırıl akacak

Geniş Video İzle

Kars Biyolojik Arıtma Tesisi'nde çalışmalar sürüyor. Proje ile hayat bulacak olan Kars Çayı etrafa pis koku yayan atıklardan arındırılarak pırıl pırıl akacak. Biyolojik arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte, Kars Çayı'nın daha temiz, sağlıklı ve estetik açıdan daha cazip hale gelmesi bekleniyor.

25.08.2024 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

780 milyon liralık proje ile Kars Çayı pırıl pırıl akacak

Kars Biyolojik Arıtma Tesisi'nde çalışmalar sürüyor

AK Parti Milletvekili Çalkın:

"Kars Çayı'nda o kötü kokularla, o manzarayla bir daha karşılaşmayacağız"

KARS - Kars'ın en önemli projelerinden birisi olan ve tamamlandığında Kars Çayı'na hayat verecek olan günlük 50 bin metre küp su arıtılacak olan Yaklaşık 780 milyon liralık projenin yüzde 45'i tamamlandı.

Proje ile hayat bulacak olan Kars Çayı etrafa pis koku yayan atıklardan arındırılarak pırıl pırıl akacak. Proje ile kentte çevre koruma alanında önemli bir adım atılıyor. Şehir merkezinden geçen Kars Çayı'nın su kalitesini artırmak ve ekosistemini korumak amacıyla modern biyolojik arıtma tesislerinde çalışmalar sürüyor. Dereiçi bölgesinde yapımı devam eden Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nde AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Çalkın, İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya açıklamalarda bulundu.

"Kars Çayımızda o kötü kokularla, o manzarayla bir daha karşılaşmayacağız"

Çalkın, tasarruf tedbirlerine rağmen arıtma tesislerinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, desteklerinden dolayı teşekkür eden Milletvekili Adem Çalkın, "Bugün Tarım ve Orman Bakanlığımızın yaptırmış olduğu Kars Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri'nin inşaatındayız, şantiyedeyiz, yetkilerden tesisin son geldiği durum hakkında bilgi aldım. Bugün tabi Kars'ımızın en elzem, en önemli projelerinden birisidir. Kars Çayımıza dökülen pis atıkların, pis görüntünün ortadan kalkması bu tesisin yapılması elzemdi. Bu tesisin 2023 yılında temelini atmıştık. Görüyorsunuz inşaatımız oldukça ilerledi. Nasip kısmet olursa birkaç yıl içerisinde bu tesisimizi bitirip, inşallah Kars Çayımızda o kötü kokularla, o manzarayla bir daha karşılaşmayacağız. Ben emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz Kars'a hizmet yapmaya canla başla devam edeceğiz" dedi.

Biyolojik arıtma tesisinin tamamlanmasıyla birlikte, Kars Çayı'nın daha temiz, sağlıklı ve estetik açıdan daha cazip hale gelmesi bekleniyor. Proje, çevreye duyarlı bir şehir anlayışının bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 780 milyon liralık proje çerçevesinde günlük 50 bin metreküp su arıtılarak Kars Çayı'na bırakılacak tesisler tamamlandığında çay pırıl pırıl akacak. Ayrıca Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisleri evsel atık suların mevcut atık su toplama hattının sonlandığı yerden kolektör hatları ile arıtma tesisine iletilmesini sağlayacak olana 17,49 kilometre kolektör hattında çalışmaları da sürüyor.

2025 yılı sonunda tamamlanması planlanan Kars Biyolojik Atık Su Tesisleri'nde evsel kaynaklı kirliliğin giderilip arıtılmış suyun yönetmeliklere uygun olarak Kars Çayına, akabinde Kars barajına deşarj edilmesi sağlanacak. Arıtılmış su ile Kars Ovası'ndaki tarım arazileri de sulanacak.

780 milyon liralık proje ile Kars Çayı pırıl pırıl akacak
Kaynak: İHA

Kars Çayı, Kars, Çay, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 780 milyon liralık proje ile Kars Çayı pırıl pırıl akacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:46 Orta Doğu’da sıcak saatler İsrail, Lübnan’a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi Orta Doğu'da sıcak saatler! İsrail, Lübnan'a saldırdı, Hizbullah karşılık verdi
06:16 Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti Alman Teknik Direktör Christoph Daum hayatını kaybetti
23:54 Meteoroloji’nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp Meteoroloji'nin uyardığı çok sayıda ili sel vurdu: 1 kişi can verdi, 1 kişi ise kayıp
23:52 İstanbul’da 38 katlı lüks sitede yangın İstanbul'da 38 katlı lüks sitede yangın
21:45 Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen’deki kanlı saldırıyı üstlendi Terör örgütü DEAŞ, Almanya Solingen'deki kanlı saldırıyı üstlendi
10:42 Batshuayi kesmedi Galatasaray, Fenerbahçe’nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı Batshuayi kesmedi! Galatasaray, Fenerbahçe'nin en baba 2 oyuncusuna da kancayı attı
10:35 Bakan Tunç: Şimşek’e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı
10:30 Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sokak ortasında tanımadığı erkeklerle tartıştı Oyuncu Nilperi Şahinkaya, sokak ortasında tanımadığı erkeklerle tartıştı
10:24 Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor Bebeğini kaybeden kadının paylaşımına tepki yağıyor
10:07 CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli’den geldi CHP lideri Özel: Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi
09:52 Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu Justin ve Hailey Bieber çifti, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu
09:49 Bakışları her şeyi özetliyor İsmail Kartal’ın son hali çok konuşulur Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
09:44 Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı Dönerci, canlı yayında silahlı saldırıya uğradı
09:30 Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti Paylaşımı yüzünden 550 bin TL ceza yiyen Şeyma Subaşı küfretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2024 09:21:44. #1.11#
SON DAKİKA: 780 milyon liralık proje ile Kars Çayı pırıl pırıl akacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement