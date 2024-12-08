79 Yaşındaki Pembegül Teyze'nin Çağrısı - Son Dakika
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79 Yaşındaki Pembegül Teyze'nin Çağrısı

79 yaşındaki Pembegül Tugay, çatı sorunu ve maddi sıkıntılarla mücadele ediyor, yardım bekliyor.

08.12.2024 00:46
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Penbegül teyze akan çatısına yardım bekliyor

1 sene önce çatısı çöken evde yaşayan 79 yaşındaki kadın yardım bekliyor

Eşini ve 2 erkek çocuğunu kaybetti kızından 20 senedir haber alamıyor, kedilerle moral buluyor

79 yaşındaki Pembegül Tugay:

"Evimizin tavanı akıyor ama akmasa daha iyi, o sıkıntımız var"

"Evin çatısı göçtü o yüzden tuvalet hep soğuk esiyor, çok zorlanıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 79 yaşındaki Pembegül Tugay'ın oğluyla birlikte yaşadığı evin çatısı yaklaşık 1 sene önce çökerken, kartonlarla kapatmaya çalıştıkları büyük delikten gelen soğuk yaşlı kadının hayatını zora sokuyor.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde 58 yaşındaki oğlu ile yaşanan 79 yaşındaki Pembegül Tugay'ın evinin çatısı yaklaşık 1 sene önce çöktü. Karton toplayan oğlu ve Pembegül teyze çöken çatı sonrası çaresiz kaldı. Çatıda oluşan deliği kendi imanlarıyla kartonla kapatmaya çalışan anne oğul, yine de evin tavanının akmasına ve soğuğun içerisine girmesine mani olamadı. Oldukça zor şartlarda yaşayan anne oğul evin çatısının yaptırılmasını her şeyden çok istiyor.

2 oğlunu ve eşini toprağa verdi, kızından 20 yıldır haber alamıyor

1966 yılında Almanya'dan eşi ve çocukları ile Eskişehir'e göçen Tugay, yakın zamanda 2 erkek evladı ve eşi vefat ederken kızından ise 20 yıldır haber almadığını belirtti. Yaşadıkları zorluklara rağmen haline şükreden ve sağlığının yerinde olduğunu belirten 79 yaşındaki Pembegül Tugay, sokağındaki bütün kedileri besliyor.

"Evin çatısı göçtü o yüzden tuvalet hep soğuk esiyor"

Tavanındaki göçükten dolayı, oldukça evin soğuduğunu belirten Pembegül Tugay, yaşadıkları hakkında şöyle konuştu;

"Oğlumla beraber yaşıyorum. İki oğlum öldü. Oğlum çalışmıyor, kağıt topluyor. Sadece bir emekli maaşı alıyorum. Evimizin tavanı akıyor ama akmasa daha iyi, o sıkıntımız var. Evin çatısı göçtü o yüzden tuvalet hep soğuk esiyor, çok zorlanıyoruz. Kış da tabii zor. Allah'a şükür hasta değilim sapasağlamım, bir tek tansiyonum var başka hiç hastalığım yok. Evin çatısının yapılmasını isterim, kışın çok zor oluyor. Oğlum her yere karton koydu, evin diğer tarafları da kar yağdığında akıyor. Bu ev bana beyimden miras kaldı. 1 sene sonra 80'e gireceğim, şu an 79 yaşındayım. Oğlum da 58 yaşında. Daha önce oğullarımın biri kalp krizi geçirdi, diğeri de sulama kanalına düştü. Bir tane de kızım vardı kayıp, 20 sene oldu. Hala haber yok. Almanya'da doğmuştu. Biz de eşimle Almanya'da 7-8 sene kaldık. Daha sonra oğlanların okulu var diye, 1966 senesinde geldik. Sadece tavanımızın yapılmasını istiyoruz, kışın çok zor oluyor.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Son Dakika

Son Dakika Güncel 79 Yaşındaki Pembegül Teyze'nin Çağrısı - Son Dakika

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