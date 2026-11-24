Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Yaşlı Hizmetleri Birimi ile Üsküdar Üniversitesi Engelsiz Yaşam Destek Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER) işbirliğiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Bir Ömürlük Tecrübe, Bir Derslik Miras" etkinliğinde, huzurevi sakinleri mesleki birikimlerini ve hayat tecrübelerini üniversite öğrencileriyle paylaştı.

Üsküdar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı Mustafa Raşit Yüksel, Bakanlığın aktif yaşlanma stratejisi doğrultusunda yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarını desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Yaşlı bireylerin bilgi ve deneyimlerinden her fırsatta yararlanılması gerektiğini belirten Yüksel, "Onlar çok değerli, geçmişle geleceğimiz ve bugünümüz arasında köprüler. Onların deneyimlerinden her ortamda, her fırsatta istifade etmek istiyoruz." dedi.

Proje fikrinin yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen toplantıda ortaya çıktığını ve kısa sürede hayata geçirildiğini anlatan Yüksel, akademik geçmişe ve mesleki deneyime sahip huzurevi sakinlerinin birikimlerini öğrencilere aktarmalarının önemine dikkati çekerek, "Onların yaşanmışlıklarını birinci ağızdan dinlemek şüphesiz sizler için anlamlı olacaktır." diye konuştu.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Barış da öğretmenliğin yalnızca sınıf ortamıyla sınırlı olmadığını, yaşlı bireylerin hayatları boyunca edindikleri tecrübelerle gelecek nesillere yol gösterdiklerini dile getirdi.

Çocukluk ve meslek hayatından örnekler veren Barış, huzurevi sakinlerine hitaben, "Sizin de yakınlarınıza, dostlarınıza, evlatlarınıza, torunlarınıza öğrettiğiniz, gösterdiğiniz belki bizim sınıflarda öğrencilere öğrettiğimizden çok çok fazladır." diye konuştu.

Yaşlı bireylerin toplumun geçmişi ile geleceği arasındaki bağın korunmasında önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Barış, "Kök olmadan ayakta duran bir ağaç söz konusu olamaz. Yani siz dert değil, sıkıntı değil, köksünüz." ifadelerini kullandı.

ENMER'in Müdürü ve proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Melek Çaylak ise üniversitelerin akademik çalışmaların yanı sıra toplumsal katkı sağlayan projeler de yürütmesi gerektiğini belirtti.

Çaylak, projenin yaşlı bireylerin bilgi, tecrübe ve mesleki birikimlerinden yararlanılması, kuşaklar arasındaki bağların güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından huzurevi sakinleri, program koordinatörleri eşliğinde dersliklere geçti.

Mesleki tecrübelerini üniversite öğrencileriyle paylaştı

Proje kapsamında Sosyal Güvenlik Programı öğrencilerine ders veren Mehmet Koyunoğlu, meslek hayatında edindiği bilgi ve tecrübeleri gençlerle paylaştı.

Bağ-Kur Genel Müdür Yardımcılığı görevinden 2000 yılında emekli olan ve aynı yıl Selçuk Üniversitesinde iş hukuku alanında ders veren Koyunoğlu, Öğretmenler Günü'nde öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sosyal güvenliğin tarihsel gelişimi ve Türkiye'deki uygulamalarına ilişkin bilgi veren Koyunoğlu, ders sırasında öğrencilere, "Önce üşümüştüm ama şimdi siz öğrencileri görünce heyecandan ısındım." dedi.

Koyunoğlu, meslek hayatında disipline önem verdiğini belirterek, "Zaten bana göre hangi sistem olursa olsun ve hangi rejim olursa olsun disiplinsiz bir şey olmaz, yönetim olmaz." ifadelerini kullandı.

Ders verdiği yıllara ilişkin anılarını da paylaşan Koyunoğlu, "Ben ders anlatırken zaman zaman ilgi duyacak şeyler katarım aralarına. Burada baktım çok canlı bir öğrenci kitlesi var karşımda. Onun için bayağı memnun oldum." diye konuştu.

Proje kapsamında, geçmişte öğretmenlik, hekimlik, eczacılık, mühendislik, kamu yönetimi ve işletme gibi alanlarda görev yapan 8 huzurevi sakini, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundaki derslere konuk eğitici olarak katıldı.

Program, konuk eğiticilere katılım belgesi ve çiçek takdim edilmesinin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.