CHP Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Çağlar: "Çare Eşitliktedir, Çare Cumhuriyet Değerlerimizde, Kurtuluş Mücadelemizdedir"

08.03.2026 12:08  Güncelleme: 12:41
CHP Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Ayça Çağlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada eşitlik ve kadının ekonomik bağımsızlığına vurgu yaptı. Kadınların yaşadığı şiddet, yoksulluk ve eşitsizlik gibi sorunlara dikkat çeken Çağlar, örgütlü mücadele çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Ayça Çağlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "8 Mart, sadece bir anma günü değil, eşitliğe giden yolda bir isyan ve inşa günüdür. Çare eşitliktedir. Çare Cumhuriyet değerlerimizde, kurtuluş mücadelemizdedir" dedi.

CHP Ankara İl Örgütü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ulus Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından burada açıklama yapan CHP Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Ayça Çağlar, şunları söyledi:

"Bugün, tarihsel bir direnişin simgesi olan 8 Mart'ı; kadınların yaşam hakkının sistematik olarak tehdit edildiği, şüpheli ölümlerin karanlıkta bırakıldığı ve faillerin cezasızlıkla ödüllendirildiği bir dönemde karşılıyoruz. Şiddeti önlemekle yükümlü mekanizmaların işletilmemesi, kazanılmış haklarımıza yönelik aralıksız saldırılar ve bizlere hayatta kalmayı bir lütuf gibi sunan bu karanlık düzen bir tesadüf değildir. Ancak bilinmelidir ki; kadın düşmanı politikalara, derinleşen yoksulluğa ve bizi evlere hapsetmeye çalışan zihniyete karşı bizler; özgür ve eşit bir yaşamı örgütlemekten ve bu karanlığa dur demekten asla vazgeçmeyeceğiz."

"Kadının ekonomik bağımsızlığı olmadan özgürlükten söz edilemez"

Bugün kadınlar sadece şiddetle değil; yoksullukla, güvencesizlikle ve görünmeyen emek sömürüsüyle de mücadele ediyor. Ev içi bakım yükü hala büyük ölçüde kadınların omzunda. Çocuk, yaşlı, engelli bakımı kamusal bir sorumluluk olması gerekirken kadınların 'doğal görevi' gibi dayatılıyor. Kadınlar hem evde ücretsiz bakım emeği veriyor hem iş hayatında eşitsizlikle karşılaşıyor. Bu tabloyu kabul etmiyoruz. Kadının ekonomik bağımsızlığı olmadan özgürlükten söz edilemez. Bu nedenle eşit işe eşit ücret talebimizi bir kez daha haykırıyoruz. Aynı işi yapan kadınların daha düşük ücret aldığı, terfilerde geri bırakıldığı, güvencesiz çalışmaya mahküm edildiği bu adaletsiz düzen değişmelidir. Emeğimiz görünmez değildir, hakkımız pazarlık konusu değildir.

Bizim yolumuz bellidir. Bizim yolumuz, kadını toplumsal yaşamın her alanında eşit gören, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını pek çok Avrupa ülkesinden önce teslim eden Ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Atatürk'ün 'Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir' sözü, bizim siyasi pusulamızdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde; kadını sadece aile içinde değil, hayatın her karesinde güçlendiren, toplumsal cinsiyet eşitliğini kağıt üzerinde değil sokakta, iş yerinde ve Meclis'te var eden bir Türkiye mücadelesi veriyoruz.

"Kreş, kadınların çalışma hakkının teminatıdır"

Yerel yönetimlerimiz bunun en somut örneklerini ortaya koymaktadır. Belediyelerimizin açtığı kreşler, kadınların istihdama katılımının önündeki en büyük engellerden birini ortadan kaldırmaktadır. Kreş, kadınların çalışma hakkının teminatıdır. Çocuk bakımını yalnızca annenin sorumluluğu olarak gören anlayışı reddediyoruz. Kamusal, erişilebilir ve nitelikli bakım hizmetleri yaygınlaşmalıdır. Genel Başkanımızın vurguladığı gibi; eşitlik bir imtiyaz değil, en temel haktır. ve biz haklarımızdan vazgeçmiyoruz.

İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. 6284 sayılı Kanun etkin ve eksiksiz uygulanacak, biz vazgeçmiyoruz. Eşit işe eşit ücret mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Kadınların sırtına yüklenen ev içi bakım sorumluluğunun kamusal politikalarla paylaşılmasını istemekten vazgeçmiyoruz. Yoksulluğun en ağır yükünü taşıyan kadınların sesi olmaktan asla vazgeçmiyoruz. Kadınların özgür olmadığı bir toplumda, demokrasi sadece bir kelimeden ibarettir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak; korkmadan, yılmadan, omuz omuza mücadele ederek bu ülkeye eşitliği de adaleti de getireceğiz.

Kadın mücadelesinin tarihine isimlerini yazdıran, New York'ta hakları için, eşit işe eşdeğer ücret almak için grev yapan, işverenin bu kadınların üzerine kapıyı kilitlemesinin ardından yanarak can veren 129 kardeşimizi anıyoruz. Bu kadınların direnişleri, bugün şiddete, eşitsizliğe ve karanlığa karşı yükselen her kadın sesinde yaşamaktadır. Bizler de onların bıraktığı yerden, korkmadan ve boyun eğmeden mücadeleyi büyütmeye devam edeceğiz. 8 Mart, sadece bir anma günü değil, eşitliğe giden yolda bir isyan ve inşa günüdür. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın örgütlü mücadelemiz! Son sözümüz net ve bakidir. Çare eşitliktedir. Çare Cumhuriyet değerlerimizde, kurtuluş mücadelemizdedir!"

Kaynak: ANKA

