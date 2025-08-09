8 Yaşındaki Çocuk Denizde Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Samsun'un Sinop'un Türkeli, 8 yaşındaki 1 çocuk denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
Türkeli Plajında serinlemek için denize giren B.A. (8) bir süre sonra akıntıya kapıldı
İhbar üzerine bölgeye cankurtaranlar ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan çocuk, Türkeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
