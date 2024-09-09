Narin Güran\'ın Otopsi Raporu Açıklandı

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(ANKARA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ön otopsi raporu tutanağı paylaşıldı. Tutanakta, cesetteki çürüme nedeniyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda bulunulamayacağı, kesin ölüm sebebinin moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemelerle belirlenebileceği ifade edildi.

Narin Güran ile ilgili ön otopsi raporu tutağında, Narin'in cenazesinin otopsi işlemleri için dün saat 10.50'de Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na getirildiği ve otopsi işlemlerine başlandığı ifade edildi.

Tutanakta, çuval içerisinde getirilen cesedin önce skopi işlemlerine tabi tutulduğu, sonra moleküler ve genetik incelemeye esas olacak biyolojik bulgu ve sürüntü örnekleri ile istismar dahil her türlü suçu ortaya çıkaracak şekilde detaylıca örnekler alındığı belirtildi.

Cesette sol bacak diz kapağından itibaren kopma olduğu, bunun nedeninin ancak İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilen kemik parçalarında yapılacak incelemelerle çözülebileceği aktarılan tutanakta, "Adli Tıp uzmanlarının ilk izlenimlerinde cesette ciddi anlamda çürüme başlamış olduğundan somut beyanda bulunmanın mümkün olmayacağı, yapılan otopsi işleminde bu aşamada gözle görünür bir kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması, iç kanama bulgusu elde edilemediği, cesetteki çürüme nedeniyle ölüm zamanına ilişkin bir beyanda bulunulamayacağı" ifadeleri yer aldı.

Ön otopsi raporu tutanağında, "Kesin ölüm sebebinin Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılacak moleküler incelemeler, patolojik çalışmalar, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numuneler üzerinde yapılacak incelemeler ile belirlenebileceği" belirtildi.