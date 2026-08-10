Doruk Madencilik işçilerine Ankara’da polis müdahalesi... Bağımsız Maden-İş: 80 madenci hala gözaltında

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçilerinin Ankara'daki eylemine polis müdahalesinin ardından 80 madencinin hala gözaltında olduğunu bildirdi. Sendika, "Bu iş çözülene kadar Ankara'dan ayrılmayacağımızı tüm kamuoyuna ve Enerji Bakanlığı'na duyururuz" açıklamasını yaptı.

Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş ve Doruk Madencilik işçileri, kendilerine verilen sözlerin yerine getirilmesi talebiyle Ankara'ya geldi. İşçilerin eylemine polis müdahale etti.

Bağımsız Maden İş Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 80 madencinin gözaltında olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"80 madenci hala gözaltında.

Türkiye'nin her yerinde on yıllarca madenciler, esnaflar, belediyeler bu holding tarafından mağdur edilmiştir.

Yıldızlar SSS Holding'in tüm işletmeleri kamulaştırılmalıdır. Devlet, sözünde durup madencilerin ödemelerini yapmalı, hesabını Sebahattin Yıldız ve ailesinden sormalıdır.

Yıldızlar SSS Holding sebebiyle Ankara'ya son gelişimiz olduğunu, bu iş çözülene Ankara'dan ayrılmayacağımızı tüm kamuoyuna ve Enerji Bakanlığı'na duyururuz."