 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
81 yaşındaki kilimci, 3 metrekarelik dükkanında teknolojiye direniyor - Son Dakika
Üye Girişi

81 yaşındaki kilimci, 3 metrekarelik dükkanında teknolojiye direniyor

Gaziantep'te yaşayan 81 yaşındaki kilimci Yaşar Elbir, 28 yıldır 3 metrekarelik dükkanında el dokuması kilimler yaparak adeta teknolojiye direniyor. Elbir, ilerlemiş yaşına rağmen durmaksızın çalışarak Gaziantep'in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan kilimleri geleneksel yöntemlerle dokuyor. Kilimlerini yurtiçi ve yurtdışına satan Elbir, mesleğinin ölmemesini ve gelecek nesillere aktarılmasını istiyor.

81 yaşındaki kilimci, 3 metrekarelik dükkanında teknolojiye direniyor
31.12.2023 - 00:15,
Abone Ol

81 yaşındaki kilimci, 3 metrekarelik dükkanında teknolojiye direniyor

Yıllardır aynı heyecanla kilim dokuyan Yaşar Elbir, mesleğinin ölmesini istemiyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 81 yaşındaki kilimci Yaşar Elbir, 28 yıldır 3 metrekarelik dükkanında el dokuması kilimler yaparak adeta teknolojiye direniyor. Tek başına sürdürdüğü kilimcilik mesleğini gelecek nesillere aktarmak isteyen Elbir, dokuduğu kilimleri yurtiçi ve yurtdışına satıyor.

Gaziantep'te yaşayan 81 yaşındaki kilimci Yaşar Elbir, 28 yıldır 3 metrekarelik dükkanında el dokuması kilimler yapıyor. Elbir, ilerlemiş yaşına rağmen durmaksızın çalışarak Gaziantep'in tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan kilimleri geleneksel yöntemlerle dokuyor. Elbir, 3 metrekarelik dükkanında dokuduğu el emeği kilimlerini yurtdışına da ihraç ettiğini söyleyerek, "Mesleğin ölmesini istemiyorum. Öğrenmek isteyen herkesi buraya bekliyorum" dedi.

"Yurtdışına çok satış yapıyorum"

Gaziantep'e özgü kilimlerin yurt dışından çok fazla talep gördüğünü belirten Elbir, "1995 yılından bu yana kilim ustasıyım. Bu kilimler yere açılır. Halıların üzerine tekrar açılır. El sanatı olduğu için duvara, masa üstüne asılır. Yurt dışına çok satış yapıyorum. Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika ve Çin'e satış yapıyoruz" dedi.

"Osmanlı'dan günümüze devam eden kültür"

Köklü geçmişe sahip kilimcilik mesleğinin Osmanlı'dan günümüze kadar devam ettiğini aktaran Elbir, "Ben yaşım yettiği kadar kilimcilik mesleğini devam ettireceğim. Öğrenmek isteyen varsa gelsin öğretelim. Mesleğin ölmemesi için devamlılık şart. Kilimlere talep çok fazla. Önemli olan iş yapabilmek. Gaziantep'te kilimcilik mesleğini yapan sadece benim. Elimden geldiği kadar çalışıyorum ama ben de yetiştiremiyorum. Gücüm yettiği kadar çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Kilim fiyatlarına da değinen Elbir, "Kilimler 300 - 650 TL arasında değişiyor. Kilimin uzunluğuna göre değişiyor fiyatlar" ifadelerine yer verdi.

"Makineler yüzlerce yapıyor ben bir tane yapıyorum"

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin el emeğinin daha kıymetli olduğunu söyleyen Elbir, "Makineler yüzlerce yapıyor ben bir tane yapıyorum. Teknolojiyle yarışamıyorum. Ama teknoloji ne kadar iyi olursa olsun vatandaşlar benim kilimimden vazgeçemiyor. Makine ürünü kilim alınsa bile üzerine serilmek için benim kilimlerim alınıyor. Çünkü el emeği daha kıymetli oluyor" şeklinde konuştu.

"Antalya'dan bu kilim için geldim"

Antalya'dan Gaziantep'e gezmek amacıyla gelen müşteri Elif Karaman ise Antep kilimini ve diğer ürünleri çok beğendiğini belirterek, "Çok mutlu oldum böyle bir yeri gördüğüm için. Çok da güzel. Ben Antalya'dan geldim. Burası çok otantik bir yer. Çok hoş, biz kadınlar için de kaçınılmaz bir fırsat" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 81 yaşındaki kilimci, 3 metrekarelik dükkanında teknolojiye direniyor - Son Dakika


22:16
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15
Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05
Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50
İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:20
Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:17
2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:13
Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12
80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı

Son Dakika
22:16 Erdoğan'dan Süper Kupa krizi yorumu: Yapılması gerekeni yapmaktan çekinmeyiz
21:15 Binlerce İsrailli, Netanyahu'nun istifası için Tel Aviv'de gösteri düzenledi
21:05 Pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarına zam
19:50 İstanbul'da sokak ortasında kalaşnikoflu çatışma! Kurşunların isabet ettiği küçük kız ağır yaralı
19:17 2024 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 zam
19:20 Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandılar
19:13 Ukrayna ve Rusya peş peşe füzeleri ateşledi: 53 ölü, 267 yaralı
19:12 80 yaşındaki baba, zihinsel engelli kızını öldürüp bir kurşun da kendine sıktı
19:04 CHP lideri Özel'den Süper Kupa krizine ilişkin ilk yorum: Suç Atatürk'ü, İstiklal Marşı'nı Arabistan'da pazarlık konusu yapan Erdoğan'da
19:01 Elektrikte ocak ayı tarifesi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 00:35:24. #1.12#
SON DAKİKA: 81 yaşındaki kilimci, 3 metrekarelik dükkanında teknolojiye direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement