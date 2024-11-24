82 Yaşındaki Hasta Oksijen Cihazından Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

82 Yaşındaki Hasta Oksijen Cihazından Kurtuldu

82 Yaşındaki Hasta Oksijen Cihazından Kurtuldu

Kars'ta 82 yaşındaki Ahmet Çağır, Kafkas Üniversitesi'nde gördüğü tedaviyle oksijen cihazından kurtuldu.

24.11.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gördüğü tedaviyle 5 yıldır kullandığı oksijen cihazından kurtulan 82 yaşındaki akciğer hastası, egzersiz ve yürüyüşle dinç kalmaya çalışıyor.

Sarıkamış ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Çağır, 2019'da akciğerlerinde enfeksiyon gelişmesi nedeniyle bir süre tedavi gördü.

Bir yere giderken ihtiyaçlarını ailesinin yardımıyla ve sürekli solunum cihazına bağlı halde sürdüren Çağır, bir süre önce Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Çağrı Atasoy'a başvurdu.

Merkezde oluşturulan "İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Konseyi"nce Çağır'ın hastalığının karbonmonoksit difüzyon testi cihazı yardımıyla yapılan tetkiklerde "akciğer sertleşmesi" olduğu belirlendi.

İki gün yatarak tedavi gördükten sonra antifibrotik ilaç başlanılan ve 3 ay takip edilen Çağır, olumlu geçen tedavisinin ardından rahat nefes almanın ve oksijen cihazı olmadan hayatını sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çağır, ilerleyen yaşına rağmen ilçede yürüyüşe çıkmadan önce egzersiz de yaparak dinç kalmaya çalışıyor.

Dr. Çağrı Atasoy, AA muhabirine, interstisyel akciğer hastalıklarının akciğerde sertleşmeyle giden, nadir gözüken ve yakın zamana kadar tedavisi olmayan hastalık grubu olduğunu söyledi.

Yeni geliştirilen ilaçlarla artık bu hastalıkta ilerlemeyi durdurabildiklerini ifade eden Atasoy, gelişen teknolojiyle hastalıkların tedavisinde cihazların yardımcı olduğunu, interstisyel akciğer hastalıkları için de hastaneye karbonmonoksit difüzyon cihazı alındığını anlattı.

Merkezin solunum testi laboratuvarı, son teknolojik cihazlarla donatıldı

Atasoy, hava kirliliği, sigara içme, ileri yaş gibi etkenlerin akciğer hastalığını tetiklediğini, tedavi açısından hastalığın teşhisinin net olarak bilinmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cihazı hastalığın tanısı ve tedavi takibinde kullanıyoruz. Solunum testi laboratuvarımızda, solunum fonksiyon testi, akciğerlerdeki gaz alışverişini değerlendirmek için yapılan DLCO ve çeşitli akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde solunum yollarını detaylı gören bronkosopi cihazları ve aynı zamanda son teknolojik Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) gibi cihazlara sahibiz. Kanda romatolojik tetkiklere bakıyoruz, romatoloji, göğüs cerrahi ve göğüs hastalıkları olarak bu kompleks hastalık durumuna tanı koyup, tedavi vermeye çalışıyoruz."

"Solunum cihazı olmadan evden çıkamayanlar yürüyerek hastaneye gelmeye başladı"

Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi doktorlarının bulunduğu konseyin raporları doğrultusunda yaklaşık 1 yıldır 30 hastaya kadar ulaştıklarını ifade eden Atasoy, "Takip ettiğim hastalardan evden oksijen cihazı olmadan dışarıya çıkamayanlar, hastaneye yürüyerek gelmeye başladı." diye konuştu.

Hasta Ahmet Çağır da geçirdiği Kovid-19'dan sonra solunum şikayetlerinin arttığını belirterek, oksijen tüpü olmadan adım bile atamadığını, yaşam kalitesinin çok bozulduğunu söyledi.

Oksijen cihazıyla yaşamanın çok zor olduğunu anlatan Çağır, gördüğü tedaviyle 5 yıldır kullandığı cihazdan kurtulduğunu belirterek, "Çağrı hoca muayene etti, iki gece hastanede kaldım, daha sonra eve gittim, sonra kontrollere çağırdı, ilaçlarımı değiştirdi. Allah razı olsun şimdi yürüyorum, geziyorum. Önceden hiç yürüyemezdim, evin içinde gezemiyordum şimdi yürüyerek ilçe merkezine gidiyorum. Hanım 'sehpayı getir çay içelim' dediğinde onu bile getiremiyordum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Kafkas Üniversitesi, Hastane, Eğitim, Sağlık, Güncel, kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel 82 Yaşındaki Hasta Oksijen Cihazından Kurtuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:42 Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok
14:13 AK Parti’den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar
13:55 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu
12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
10:00 Kocaman kız oldu Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor Kocaman kız oldu! Çocuktan Al Haberi ile ünlenen çakıl bebeğe teklif yağıyor
09:59 AKOM açıkladı: İşte İstanbul’da kar yağışı beklenen ilçeler... AKOM açıkladı: İşte İstanbul'da kar yağışı beklenen ilçeler...
09:51 Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu Wanda Nara, Icardi soruları karşısında gözyaşlarına boğuldu
09:45 Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor Hapsi boyladı Yaşı 76, işlediği suç mide bulandırıyor! Hapsi boyladı
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 15:13:46. #1.11#
SON DAKİKA: 82 Yaşındaki Hasta Oksijen Cihazından Kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.