Güncel

82 yaşındaki Yaşar Dede DGS sınavına 4. defa girdi: "Mezara kadar okumak istiyorum"

AMASYA - Amasya'da 4 yıllık üniversiteli olmak için 3 yıldır Dikey Geçiş Sınavı'nı kazanamamasına rağmen pes etmeyen 82 yaşındaki Yaşar Aktaş, 4. defa sınava girdi. Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi olma hayaliyle mezara kadar okumak isteyen bastonlu Yaşar dedeyi sınav görevlisi 'Azmine hayranım' sözleriyle karşıladı.

Torunu yaşındaki üniversitelilerden matematik dersi aldı

Öğrencisi olmak istediği Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasını uzaktan baktığı evinden gözlemleyen evli, 3 çocuk ve 8 torun sahibi Aktaş'ın internette derslerine çalıştı. Emekli maaşını kira ve evin diğer ihtiyaçları için harcaması dolayısıyla özel ders almaya para ayıramayan Aktaş, Amasya Halk Eğitimi Merkezi'ndeki kurslara katıldı. Ardından Amasya Üniversitesi'nde kütüphanenin özel bölümünde torunu yaşındaki matematik öğretmenliği okuyan üniversitelilerden de ders aldı.

"İnşallah bu sefer kazanacağım"

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki sınav salonunun girişine ilk gelenler arasında olan Aktaş, "Bu sınava 4. girişim. İnşallah bu sefer kazanacağım. Çok çalıştım" dedi. İlkokul diplomasını mezun olduğu okulun sisteminde bulamaması üzerine 70 yaşındayken açık öğretime başvurup sırasıyla ilköğretim, lise ve iki yıllık ilahiyat bölümünü başarıyla bitiren elektrik teknisyeni emeklisi Aktaş, "Okumak çok güzel bir şey. Ölünceye, mezara kadar okuyacağım" diye konuştu.