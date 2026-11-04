82 yaşındaki Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu törenle uğurlandı

Haber: Berfin BAYSAN/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Önceki gün 82 yaşında yaşamını yitiren Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, holding binası önünde düzenlenen tören ve Barbaros Hayrettin Paşa Camisinde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim, Zorlu ailesi üyeleri katıldı.

Türkiye iş dünyasının tanınmış isimlerinden, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, önceki gün yaşamını yitirdi. Tekstil sektöründe başladığı iş hayatında elektronik, beyaz eşya, enerji ve gayrimenkul başta olmak üzere farklı alanlarda faaliyet gösteren Zorlu, kurucusu olduğu Zorlu Grubu'nun büyüme sürecinde önemli rol oynadı.

CENAZE TÖRENİ LEVENT'TE DÜZENLENDİ

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu için ilk tören, Levent'te bulunan Zorlu Holding Genel Merkezi 199 binasının önünde düzenlendi. Holding çalışanlarının katıldığı törende Zorlu için dualar edildi. Ardından Ahmet Nazif Zorlu'nun naaşı, çalışanların omuzlarında Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisine getirildi. Burada öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Zorlu'nun naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Ahmet Nazif Zorlu için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra siyaset, iş ve sanat dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.Törende İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan, 11. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TOBB Bakanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iş insanları Adnan Polat, Abdurrahim Albayrak ve Yıldırım Demirören, A Milli Takım'ın eski Teknik Direktörü Şenol Güneş ve sanatçı Mahsun Kırmızıgül de hazır bulundu. Türkiye'nin iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri, Zorlu ailesini bu acı günlerinde yalnız bırakmayarak başsağlığı dileklerini iletti. Yoğun katılımın gerçekleştiği törende Ahmet Nazif Zorlu, kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından son yolculuğuna uğurlandı.

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

1944 yılında Denizli'de dünyaya gelen Ahmet Nazif Zorlu, iş hayatına henüz genç yaşlarda ailesinin mesleği olan tekstille başladı. İlk ticari faaliyetlerini Trabzon'da açtığı mağazayla sürdüren Zorlu, 1970 yılında şirket merkezini İstanbul'a taşıdı. Bu adım, ilerleyen yıllarda Zorlu Holding'e dönüşecek şirket yapılanmasının başlangıcı oldu.

Zorlu, 1976 yılında ilk üretim şirketi Korteks'i kurarak tekstil alanındaki faaliyetlerini üretim boyutuna taşıdı. 1990 yılında farklı şirketlerini Zorlu Holding çatısı altında birleştirdi. 1994 yılında Vestel'i gruba dahil etmesiyle elektronik ve beyaz eşya sektörlerinde de faaliyet göstermeye başladı.

Tekstil sektöründe başlayan girişimcilik faaliyetlerini zamanla farklı alanlara taşıyan Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Grubu'nun büyüme ve çeşitlenme sürecine öncülük etti. Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra grup bünyesindeki çeşitli şirketlerde de yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili olarak görev yaptı.