83 Yaşında Beyaz Gelinlik Giydi - Son Dakika
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83 Yaşında Beyaz Gelinlik Giydi

83 Yaşında Beyaz Gelinlik Giydi

Adana'da huzurevinde yaşayan Sümbül Topbaş, damatsız düğünle beyaz gelinlik hayalini gerçekleştirdi.

11.10.2024 16:16
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ADANA'da huzurevinde yaşayan Sümbül Topbaş'ın (83) 'beyaz gelinlik giyme' hayali, kendisi için organize edilen damatsız düğünde gerçekleşti. Topbaş, çiftetelli oynadığı düğününde çok mutlu olduğunu söyledi.

Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde yalnız yaşayan Sümbül Topbaş, gençliğinde platonik aşık olduğu kişiye açılamayınca kimseyle evlenmedi. Yaşı ilerleyen Topbaş, geçen yıl Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti. Topbaş, yeni arkadaşları ve huzurevi çalışanlarıyla sohbet ederken, bugüne kadar hiç evlenmediği için beyaz gelinlik giyememekten yakındı. Çalışanların bildirmesi üzerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle Topbaş için bir düğün töreni organize etti. Beyaz gelinlik giyen Topbaş, kuaförde saçını yaptırdıktan sonra gelin arabasıyla davul, zurna eşliğinde düğün salonuna geldi. Damatsız düğüne, Topbaş'ın mahalleden arkadaşları, akrabaları ve huzurevinde yaşayanlar da katıldı. Topbaş'a, dansında da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa eşlik etti. Topbaş, daha sonra davetlilerle çiftetelli oynadı.

'HERKESİN EVLENMESİNİ TAVSİYE EDERİM'

Gazetecilere konuşan Sümbül Topbaş, çok mutlu olduğunu belirterek, Benim çocukluk aşkım tek taraflıydı. Hiç açılmadım ona karşı, sonrasında da hiç evlenmedim ve kimseyi sevmedim. Bugün hayallerim gerçek oldu, çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştiren herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin evlenmesini tavsiye ederim diye konuştu.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa da Teyzemiz hiç gelinlik giymemiş ve hiç evlenmemiş. Teyzemizin hayalini gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu olduk. Yaşlılarımızın her zaman yanındayız dedi.Köprülü Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Balaban ise Sümbül Topbaş'ın mahallenin sevilen simalarından olduğunu ve düğün organizasyonu sayesinde büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Haber: Nuri PİR-KameraYaşarcan SERİNTÜRKADANA,

Kaynak: DHA

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