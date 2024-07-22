84 Yaşındaki Fotoğrafçı Muhammed Emin Kadir'in Tutkulu Serüveni - Son Dakika
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84 Yaşındaki Fotoğrafçı Muhammed Emin Kadir'in Tutkulu Serüveni

Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, 70 yıldır fotoğrafçılık mesleğine tutkuyla devam ediyor. Kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştığı bu sanatı uzun yıllardır icra eden Kadir, aynı zamanda 100'e yakın kişiye de fotoğrafçılığı öğretti. Eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, çocukluk hayalini ailesinden öğrendiğini belirtti.

22.07.2024 11:09
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Irak'ın Süleymaniye kentinde yaşayan 84 yaşındaki Muhammed Emin Kadir, ilerleyen yaşına rağmen çocukluk hayali olan fotoğrafçılık mesleğine 70 yıldır tutkuyla devam ediyor.

Hayatının büyük bölümünü fotoğrafçılığa adayan Kadir, tutkunu olduğu bu sanatla kardeşlerinin sayesinde küçük yaşta tanıştı.

Dükkanındaki eski fotoğraf makineleri ve kameralarıyla bölgedeki fotoğrafçılığın serüvenine ışık tutan Kadir, uzun yıllardır icra ettiği mesleğini aynı zamanda 100'e yakın kişiye de öğretti.

Çocukluk hayali fotoğrafçılığı ailesinden öğrendi

Muhammed Emin Kadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafçılık mesleğinin aileden geldiğini, bunun çocukluk hayali olduğunu ve büyük kardeşlerinin mesleğin inceliklerini kendisine öğrettiğini söyledi.

Kardeşlerinden en büyüğünün Süleymaniye'nin en eski fotoğrafçısı Şeyh Mustafa Şeyh Said'in yanında yetiştiğini anlatan Kadir, "Fotoğrafçılığa başladığım dönemde şehir merkezleri dışında hiçbir yerde fotoğrafçı dükkanı yoktu." ifadelerini kullandı.

Kadir, mesleğe ilk başladığı 1950'li yıllarda insanların kimlik veya diğer işlerde kullanmak üzere fotoğraf çektirmek için şehir merkezlerine gitmek zorunda kaldıklarını anlattı.

100 kişiye fotoğrafçılık mesleğini öğretti

Bir dönem Süleymaniye'nin Çarta nahiyesinin ilk fotoğrafçısı olarak çalışan Kadir, burada hem merkeze gidemeyen vatandaşlara hizmet verdiğini hem mesleğini başkalarına da öğrettiğini dile getirdi.

Kadir, "O dönem iş yaptığım kameraya Şemsi deniliyordu. Yıllarca onunla iş yaptım. 100 kişiye fotoğrafçılığı öğrettim. Birçok öğrenci yetiştirdim." diye konuştu.

Uzun yıllar eski kameralarını kullanan Kadir, bunları dükkanında sergilediğini ve hiçbir şekilde satmayı düşünmediğini de dile getirdi.

Kaynak: AA

Çocukluk, Irak, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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