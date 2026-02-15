84 Yaşındaki Salih Ertaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
84 Yaşındaki Salih Ertaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

84 Yaşındaki Salih Ertaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
15.02.2026 18:14
Diyarbakır Kulp'ta kaybolan zihinsel engelli Salih Ertaş için arama çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için ekiplerce yürütülen arama çalışması devam ediyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalı ile sulak alanlarda yürütülüyor.

Aramalarda, kadavra köpeği ve dronlar da kullanılıyor.

Kulp'un kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş 8 Şubat'ta evden ayrılmış, kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye giden ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA

84 Yaşındaki Salih Ertaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

SON DAKİKA: 84 Yaşındaki Salih Ertaş İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
