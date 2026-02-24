84 Yaşındaki Salih Ertaş İçin Arama Çalışması - Son Dakika
84 Yaşındaki Salih Ertaş İçin Arama Çalışması
24.02.2026 16:43
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Salih Ertaş için arama çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için ekiplerce yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ekiplerin katılımıyla mahalle kırsalı ile Sarım Çayı ve çevresinde sürüyor.

165 personelin katıldığı aramalarda, kadavra köpeği ve 3 dron da kullanılıyor.

Kaybolan Ertaş'ın yeğeni Enver Ertaş (50), AA muhabirine, amcasının kaybolduğunu fark ettiklerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirerek yardım istediklerini söyledi.

Ekiplerin köye gelmesiyle birlikte amcasını bulmak için çalışma yürüttüklerini aktaran Ertaş, şu ana kadar herhangi biri ize rastlamadıklarını belirtti.

Amcasının yalnız yaşadığını, bazen 89 yaşındaki ağabeyinin evinde kaldığını anlatan Ertaş, amcasının köylüler tarafından çok sevildiğini dile getirdi.

Ekiplerin amcasının bulunması için yoğun bir arama çalışması yürüttüğünü bildiren Ertaş, amcasının bulunmasını istediklerini kaydetti.

Ertaş, "Herkesten yardım istiyoruz. Herhangi bir yerde kim gördüyse, bir şey duyduysa jandarmaya, AFAD'a bilgi versinler." dedi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

