85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini derneğe bağışladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini derneğe bağışladı

85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini derneğe bağışladı

Isparta'da şehit ve gazi torunu olan 85 yaşındaki Kadir Öztürk, 2000 model otomobilini Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi'ne bağışladı. Öztürk, dedelerinin vatan için savaştığını belirterek, Filistin'e de 4 bin 500 avro bağışladığını söyledi. Dernek başkanı Ali Savcı da bu bağıştan gurur duyduklarını ifade etti.

30.08.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da şehit ve gazi torunu 85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi'ne bağışladı.

Dedelerinden biri şehit, diğeri gazi olan Öztürk, 2000 model otomobilini, noterdeki işlemlerin ardından derneğe teslim etti.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, dedelerinin vatan için savaştığını belirterek, kendisinin de yardımda bulunarak elinden geldiğini yaptığını söyledi.

Filistin'e de 4 bin 500 avro bağışladığını dile getiren Öztürk, "Onlar da savaşıyor, çocukları şehit oluyor. Elimden geldiği kadar yardımcı oldum. Aç, susuz geziyorlar, ellerinde tencere, su yok. Savaş devam ediyor. İsrail acımasız, kıyım yapıyor. Onlar aç dururken ben tok gezemem." dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanı Ali Savcı da bu bağıştan gurur duyduklarını ifade etti.

Aracı teslim alırken duygu dolu anlar yaşadıklarını belirten Savcı, "Dernek olarak hiçbir zaman talep eden değil, kabul eden bir dernek olduk." dedi.

Kaynak: AA

Kadir Öztürk, Filistin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini derneğe bağışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ’’Filistin’den, Gazze’den, Kudüs’ten bize ne’’ diyenler bu milletin tarihini bilmiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne?'' diyenler bu milletin tarihini bilmiyor
16:18 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi 30 Ağustos töreninde tartışma yaratan görüntü! Atatürk anıtının önünde elleri arkada bekledi
15:40 Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi’nde Atatürk’ün adını anmadı Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma Hutbesi'nde Atatürk'ün adını anmadı
13:19 Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satıldığı market şubesi kapatıldı
12:09 AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Haftalık çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yok
10:23 Kolpaçino filmiyle vurdular Beşiktaş’tan maç sonu Lugano’ya olay gönderme Kolpaçino filmiyle vurdular! Beşiktaş'tan maç sonu Lugano'ya olay gönderme
09:40 Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi Beyin cerrahı, 13 yaşındaki kızına ameliyatta hastanın kafatasını deldirdi
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
09:00 Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ’dan Türkiye’ye getirildi Suç örgütü lideri Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi
08:55 Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı Biran Damla Yılmaz, Sandık Kokusu dizisinden ayrıldı
08:45 Arda Güler, Real Madrid’in beraberlik golünü getirdi Arda Güler, Real Madrid'in beraberlik golünü getirdi
08:06 Bu destan asla unutulmayacak Kurtuluş Savaşı’nın dönüm noktası: 30 Ağustos Bu destan asla unutulmayacak! Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası: 30 Ağustos
08:01 Saçları beyazladı Necati Şaşmaz’ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi Saçları beyazladı! Necati Şaşmaz'ın son halini gören şaşkınlığını gizleyemedi
00:47 Narin’in ağabeyi serbest bırakıldı Narin'in ağabeyi serbest bırakıldı
23:15 TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti TCMB, zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 19:10:13. #1.12#
SON DAKİKA: 85 yaşındaki Kadir Öztürk, otomobilini derneğe bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement