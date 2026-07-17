Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi... Bakan Yumaklı: "86 Milyon Avroluk Yatırımla 40 Bin Haneye Ulaşacağız"

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin 2031 yılına kadar 6 il, 39 ilçe, 400 orman köyü ve 40 mikro havzada uygulanacağını belirterek, "86 milyon avro bütçeli proje kapsamında yaklaşık 40 bin haneye ulaşacağız. Bu yatırımlar sadece bugünümüz için değil, evlatlarımızın geleceği için de büyük önem taşıyor" dedi.

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi Lansmanı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Bakan Yumaklı'nın yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çevre illerin valileri, milletvekilleri, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, IFAD Ülke Direktörü Liam F. Chicca, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve Orman Genel Müdürlüğü personeli katıldı.

"GEÇEN YIL GÖZLERDE UMUTSUZLUK VARDI"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son dönemde zirai don, kuraklık, taşkın, sel ve dolu gibi afetlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz yıl buraya geldiğimde gözlerde umutsuzluk vardı. Ne olacağına dair kaygı ve endişe vardı. Buradan, Malatya'dan bütün Türkiye'deki üreticilerimize şunu söylemiştik: Endişe etmeyin. Biz buradayız. Devlet olarak hükümet olarak sizin yanınızdayız ve hep böyle olacak. Nitekim o günden itibaren hem bu konuda gerçekleştirilmiş olan desteklerle hem de ağaçların bakımıyla ilgili uygulanan programla sadece Malatya'da değil Türkiye'mizin dört bir tarafından bu ziraat ile ondan etkilenen ağaçların bu sene güzel meyveler vermesini diledik ve bunun için çalıştık. Çok şükür bunun güzel sonuçlarını da aldık."

"86 MİLYON AVROLUK PROJE 2031 YILINA KADAR DEVAM EDECEK"

Fırat Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin 86 milyon avroluk bir bütçeye sahip olduğunu ve 2031 yılına kadar devam edeceğini bildiren Yumaklı, "Bu projede neyi amaçlıyoruz? Ormanı, suyu, toprağı ve bütün bunları kullanacak olan üreticiyi destekleyen kırsalda yaşamı daha sürdürülebilir bir hale getiren bütüncül bir kalkınma modelini hayata geçirmek arzusundayız. Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz ve İFAD'la birlikte bu projenin yürütülüyor. Ayrılan bütçe 86 milyon avro. 2031 yılına kadar devam edecek bu çalışmalar kapsamında 6 ilimizde 39 ilçemizde, 400 orman köyümüzde ve 40 mikro havzada yaklaşık 40 bin hanemize inşallah ulaşmış olacağız. Bu havzada yapılacak olan yatırımlar sadece bugünümüz için değil aynı zamanda bizim evlatlarımızın yarınının inşası için de son derece önemli" diye konuştu.

"EROZYONLA MÜCADELEDE ÇİFTE FAYDA SAĞLANACAK"

İklim değişikliğinin etkilerine dikkati çeken ve erozyonun en büyük tehditlerden biri olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Bu proje kapsamında toprak muhafaza ve sel kontrolü çalışmaları gerçekleştirilecek, ormanlaştırma çalışmaları gerçekleştirilecek, ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirecek ve özellikle de mera ıslahı konusunda da önemli çalışmalar olacak. Hayvan içme suyu tesislerinden farklı kırsal altyapıya kadar pek çok yatırımla inşallah bölgenin üretim gücünü artıracağız."

Artık anormal hava olayları yaşıyoruz. Onların içerisinde belki de en sinsi düşman erozyon. Dolayısıyla bu yapılacak olan çalışmalar hem erozyon riskini azaltırken aynı zamanda su tutma havzalarımızın da hızlıca dolmasını engelleyecek yani çifte bir faydayı sağlamış olacağız. Burada ortaya konulacak olan model sadece bu havza için değil, ülkemizin diğer bölgeleri için de bir örnek teşkil edecek."