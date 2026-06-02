86 Yaşındaki Ali Amca'dan Bisiklet Farkındalığı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

86 Yaşındaki Ali Amca'dan Bisiklet Farkındalığı

86 Yaşındaki Ali Amca\'dan Bisiklet Farkındalığı
02.06.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali Karakurt, bisikletle trafikte farkındalık oluşturmak için uyarı tabelaları kullanıyor.

Bilecik'te, 86 yaşındaki Ali Karakurt bisikletine yerleştirdiği uyarı tabelalarıyla trafikte bisiklet kullanıcılarına yönelik farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünden emekli olan Karakurt, yaklaşık 8 ay önce 3 tekerlekli bisiklet satın aldı. Karakurt'un ilk zamanlarda yalnızca camiye gidip gelmek için kullandığı bisiklet, zamanla günlük yaşamının vazgeçilmez parçası haline geldi.

Her sabah kaskını takarak Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinden çıkan Karakurt, gün boyunca çarşı ve mahalle sokaklarında bisikletiyle ulaşımını sağlıyor.

Karakurt, bisikletinin ön ve arka bölümlerine "Kornaya değil frene bas" ve "Bisikleti fark et" yazılı tabelalar yerleştirerek, trafikte bisiklet kullanıcılarına yönelik farkındalık oluşturuyor.

"Trafik lambalarında duruyorum, sinyal veriyorum"

Dört çocuk babası Ali Karakurt, AA muhabirine, bisiklet sayesinde kendini daha iyi hissettiğini söyledi.

Bisiklet kullanmadan önce oturarak namaz kıldığını anlatan Karakurt, "Artık namazımı ayakta kılıyorum. Gün boyu çarşıda geziyorum. Trafik kurallarına uyuyorum. Araçlarla beraber trafik lambalarında duruyorum, sinyal veriyorum. Pazardan, manavdan aldıklarımı da bisikletimin sepetine koyuyorum." dedi.

Karakurt, çevresindekilerce takdirle karşılandığını belirtti.

Ailesinin ilk zamanlar bisiklet kullanmasına itiraz ettiğini dile getiren Karakurt, "Bana, 'alma baba, tehlikeli' dediler ama ben 'alacağım, içimde heves var' dedim. Şu anda onlar da memnunlar. Artık, daha dincim. Bu durum, bana idman oldu. Herkes 'bisikletten sonra değiştin' diyor." ifadesini kullandı.

Karakurt, gençlere de "Hem bisiklete binmelerini hem de dikkatli kullanmalarını arzu ederim. Bisiklete kurallara uyarak binsinler. Bazı araçlar da olmadık yerlerde sollama yapıyorlar. Herkesin kurallara uyması lazım." tavsiyesinde bulundu.

"Bisiklet, 11 yaşını tamamlamış herkesin kullanabileceği ulaşım aracı"

Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz da bisikletin çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olduğuna dikkati çekti.

Herkese "bisiklete binmelerini" öneren Yavuz, "Bisiklet, 11 yaşını tamamlamış herkesin kullanabileceği ulaşım aracı. Ali amca da ulaşımını bisikletle sağlıyor. Kendisine bu örnek davranışından dolayı teşekkür ederiz. En büyük ricamız, motorlu taşıtların bizi gördükleri zaman sıkıştırmamaları ve kornaya değil frene basmaları." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ali Karakurt, 3. Sayfa, Bilecik, Güncel, Ulaşım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel 86 Yaşındaki Ali Amca'dan Bisiklet Farkındalığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
9 isim kesik yedi İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
9 isim kesik yedi! İşte A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:20:01. #7.13#
SON DAKİKA: 86 Yaşındaki Ali Amca'dan Bisiklet Farkındalığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.