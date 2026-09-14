9 ayda 6 zam birden! Mutfak tüpünün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor

Orta Doğu’daki savaş ve jeopolitik gerilimler, küresel enerji piyasalarını yukarı çekmeye devam ediyor. Akaryakıt ürünlerine gelen peş peşe zamların ardından, doğrudan haneleri etkileyen mutfak ve piknik tüpü fiyatlarında da artışa gidildi. Eylül ayında yapılan son ayarlamayla birlikte 12 kilogramlık mutfak tüpünün satış fiyatı 1.570 liraya çıktı.

9 AYDA 6 ZAM VE %33,6'LIK ARTIŞ

1 Ocak 2026 itibarıyla 1.175 lira seviyesinde bulunan 12 kilogramlık mutfak tüpü, 9 aylık süreçte 6 kez zamlandı. Son olarak eylül ayında 1.500 liradan 1.570 liraya çıkarılan mutfak tüpünün fiyatı, yılbaşından bu yana toplamda 395 lira artarak yaklaşık yüzde 33,6 oranında zamlanmış oldu. Yılın ilk dört ayında (ocak, şubat, mart ve nisan) kesintisiz artan tüp fiyatları; mayıs, haziran ve temmuz aylarında sabit seyretti. Ancak küresel enerji maliyetlerindeki yükselişin devam etmesiyle ağustos ve eylül aylarında etiketler yeniden güncellendi.

2026 YILI MUTFAK TÜPÜ FİYAT DEĞİŞİM TABLOSU

1 Ocak: 1.175 TL

3 Şubat: 1.295 TL

6 Mart: 1.305 TL

2 Nisan: 1.440 TL

4 Ağustos: 1.500 TL

3 Eylül: 1.570 TL

PİKNİK TÜPÜ DE PAHALANDI

Kullanımı yaygın olan 2 kilogramlık piknik tüpleri de genel zam dalgasından nasibini aldı. Yılbaşında 242 liradan satılan 2 kilogramlık piknik tüpünün fiyatı, eylül ayı itibarıyla 330 liraya yükseldi. Böylece piknik tüpündeki artış miktarı 2026 yılı içerisinde 88 liraya ulaştı.

2026 YILI PİKNİK TÜPÜ FİYAT DEĞİŞİM TABLOSU

1 Ocak: 242 TL

3 Şubat: 270 TL

6 Mart: 275 TL

2 Nisan: 300 TL

4 Ağustos: 310 TL

3 Eylül: 330 TL

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN '2 BİN LİRA' UYARISI

Küresel enerji piyasalarındaki belirsizlik ve ham madde maliyetlerindeki artışın devam etmesi durumunda yeni zamların kaçınılmaz olacağı ifade ediliyor. Sektör yetkilileri, mevcut maliyet baskısının sürmesi halinde önümüzdeki dönemde 12 kilogramlık mutfak tüpünün 2 bin lira sınırına dayanabileceği değerlendirmesini yapıyor.