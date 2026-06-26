URUMQİ, 26 Haziran (Xinhua) -- 9. Çin- Avrasya Fuarı, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenleniyor.
Bu yıl 25-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen fuar, " İpek Yolu'nda Yeni Fırsatlar, Avrasya İşbirliği İçin Yeni Bir Canlılık" temasına odaklanıyor.
Son Dakika › Güncel › 9. Çin-Avrasya Fuarı Urumqi'de Başladı - Son Dakika
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