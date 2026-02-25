9 İl'de Dolandırıcılık Operasyonu: 16 Gözaltı - Son Dakika
9 İl'de Dolandırıcılık Operasyonu: 16 Gözaltı

25.02.2026 15:01
Ankara merkezli operasyonda 16 kişi dolandırıcılıkla gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor.

Ankara merkezli 9 ilde, bir ilan sitesi üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "nitelikli dolandırıcılık" suçu işleyen şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda bir kişinin, internet sitesindeki sahte satılık ev ilanından 13 milyon lira dolandırıldığı ihbarı üzerine, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin belirlenmesi için çalışma yürüttü.

Zanlıları belirleyen ekipler, Ankara merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep, Bursa, Konya ve Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

