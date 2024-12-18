9. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali Kartal'da Başlıyor - Son Dakika
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9. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali Kartal'da Başlıyor

Kartal Belediyesi Masal Müzesi, 19-21 Aralık 2024 tarihleri arasında '9. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali'ne ev sahipliği yaparak edebiyatseverleri bir araya getiriyor. Festivalde yazarlar, akademisyenler ve öğrenciler, 'Sanatçı Roman Kahramanları' teması etrafında etkinlikler gerçekleştirecek.

18.12.2024 11:49  Güncelleme: 13:13
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi Masal Müzesi, hedef kitlesinde gençlerin yer aldığı edebiyatı ve romanı onların hayatının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan '9'uncu Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 19-21 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek festivalde yazarlar, akademisyenler, öğretmenler ve roman kahramanlarının kostümlerini giyerek canlandıran öğrenciler Masal Müzesi'nde bir araya gelecek.

Kartal Belediyesi Masal Müzesi, '9. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. 21 Aralık'ın Dünya Roman Kahramanları Günü olarak kutlanmasıyla başlayan lise öğrenci ve öğretmenlerini, üniversite öğrenci ve akademisyenlerini, yazarları, okurları ve edebiyatseverleri bir araya getiren festival, edebiyatseverlerle bu yıl Kartal'da buluşuyor.

Kartal Belediyesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı (İMEV) ve Maltepe Üniversitesi iş birliğinde düzenlenecek '9. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali'nin bu yılki ana teması "Sanatçı Roman Kahramanları" olarak belirlendi.

Üç gün boyunca devam edecek etkinliklere bu yıl 44 okuldan yaklaşık 1500 öğrenci, öğretmenleriyle birlikte katılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 9. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali Kartal'da Başlıyor - Son Dakika

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