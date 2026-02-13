NEVŞEHİR'de 9 ayrı suçtan aranan S.T., trafik uygulaması sırasında arkadaşına ait kimlik belgesi ile yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derinkuyu Otoyol Gişeleri çıkışında trafik uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda aracı durdurulan S.T.'ye kimlik kontrolü yapıldı. Jandarmanın dikkati sayesinde S.T.'nin arkadaşına ait kimlik belgesi kullandığı tespit edildi. S.T.'ye yapılan sorgulamada 9 farklı suçtan arandığı belirlendi. Gözaltına alınan S.T., İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › 9 Suçtan Aranan S.T. Trafik Kontrolünde Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?