9. Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu Kocaeli'de Başladı

27.04.2026 13:47
Sağlıkta kalite ve fırsat eşitliğini odağına alan forum, 'Dezavantajlı Gruplarda Sağlık Hizmetleri' temasıyla iki gün sürecek.

Kocaeli'de başlayan 9. Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu (USKAF-IX), dezavantajlı gruplarda sağlık hizmetleri temasıyla akademi, kamu ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor. Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen forumda, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, devlet hizmetlerinin topluma eşit dağıtılması gerektiğini vurguladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, teknolojinin vicdanla birleşmesi gerektiğini ifade etti. Forumda sağlık yönetimi, politikalar ve akreditasyon konuları ele alınırken, yarın dezavantajlı gruplarda sağlık personelinin rolleri ve güncel yaklaşımlar tartışılacak. Program, 'Engelsiz Şarkılar' konseriyle sona erecek.

