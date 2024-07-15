9. Uluslararası Edirne Maratonu Parkur Ölçüm ve Tescil Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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9. Uluslararası Edirne Maratonu Parkur Ölçüm ve Tescil Çalışmaları Tamamlandı

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 1 Eylül'de gerçekleştirilecek 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkurunun ölçüm ve tescil çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Maraton, Selimiye Meydanı'ndan start alacak ve Uluslararası standartlara uygun olarak yeniden ölçüm ve tescil edildi. 10K ve 21K parkurları belirlendi ve maratonun başarılı bir şekilde organize edilmesi için çaba sarf edildi.

15.07.2024 13:42
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Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Spor Kulübü Başkanı Önder Akdağ, 1 Eylül'de gerçekleştirilecek 9. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkurunun ölçüm ve tescil çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan gelen ölçüm ekibiyle birlikte Selimiye Meydanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Akdağ, maratonun Selimiye Meydanı'ndan start alacağını ifade etti.

Akdağ, son 2 yılda maratonun Lozan Anıtı'ndan start aldığını, yapılan değişiklik nedeniyle parkurda yeniden ölçüm işlemlerinin gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Sorunsuz bir organizasyon için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Akdağ, şunları kaydetti:

"Son 2 yıldır Karaağaç Mahallesi'ndeki Lozan Anıtı'ndan yarışa start veriyorduk. Bu yıl yeniden Selimiye Meydanı'ndan start vereceğiz. Uluslararası standartlar gereği maratonun başlangıç ve bitiş noktalarında gidildiği için yeniden ölçüm ve tescilinin yapılması gerekli. Uluslararası kurallar gereği bunlar yapılmalı, biz de ölçümleri yapıyoruz. Çalışmalar tamamlandıktan sonra ölçümler, Avrupa Atletizm Federasyonu'na gönderiliyor ve tescil edildikten sonra resmi parkur haline dönüşüyor. Buna göre 10K ve 21K parkurları belirleniyor."

Parkur ölçümünü yapan Rıdvan Doğan ise parkurun yeniden sertifikalandırılması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Selimiye Meydanı'ndan başlayacak yarışta 21K kategorisinde yarışacak atletler, Gazi Mihal Bey Hamamı'nı takip eden yolda tarihi Tunca ve Meriç köprülerini geçecek. Lozan Caddesi ve Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Yerleşkesini geçen atletler Pazarkule Sınır Kapısı'ndan dönüş alarak geliş güzergahını takip edip Selimiye'de koşuyu sonlandıracak. 10K kategorisinde koşacak atletler ise aynı başlangıç güzergahını takip edip dönüşlerini Lozan Caddesi'ndeki Jandarma Şehitliği'nden yaparak, koşuyu Selimiye Meydanı'nda tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 9. Uluslararası Edirne Maratonu Parkur Ölçüm ve Tescil Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 9. Uluslararası Edirne Maratonu Parkur Ölçüm ve Tescil Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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