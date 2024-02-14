9. Üsküdar Kitap Fuarı\'nda 550 yazar ve 750 etkinlik kitapseverlerle buluşacak

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Üsküdar Kitap Fuarı, bu yıl 120 yayınevi, 550 yazar ve 750 etkinlikle kitapseverlerle buluşacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek fuar, 16-25 Şubat'ta kitapseverlerle buluşacak.
Fuarın 17 Şubat'taki açılış törenine TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un da katılması bekleniyor.
Tarihçi ve yazar Erhan Afyoncu'nun "Onur konuğu", şair İbrahim Tenekeci'nin "Onur yazarı" olduğu fuarda, yazar-okur buluşmalarının yanı sıra söyleşi ve paneller de gerçekleştirilecek.
İlber Ortaylı, İskender Pala, Yusuf Kaplan, Hayati İnanç, Dursun Gürlek, Saliha Erdim, Nurullah Genç, Ömür Akkor, Kemal Sayar, Beşir Ayvazoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Şermin Yaşar, Ali Ural, Erol Göka ve Selahattin Yusuf'un da aralarında olduğu çok sayıda ünlü yazar, söyleşi ve imza etkinliklerine katılacak.
Geçen hafta hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için de fuarda bir anma programı düzenlenecek. Program, Üsküdar Kitap Fuarı'na daha önce birçok kez konuk olan Alatlı için bir saygı duruşu niteliği taşıyacak.
Türk edebiyatının usta kalemleri Peyami Safa'dan, Sabahaddin Ali ve Oğuz Atay'a, önemli araştırmacı ve düşünürlerden Edward Said'e kadar, geniş bir yelpazede gerçekleşecek paneller de fuar kapsamında edebiyatseverlerle buluşacak.
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