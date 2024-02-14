9. Üsküdar Kitap Fuarı'nda 550 yazar ve 750 etkinlik kitapseverlerle buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

9. Üsküdar Kitap Fuarı'nda 550 yazar ve 750 etkinlik kitapseverlerle buluşacak

9. Üsküdar Kitap Fuarı\'nda 550 yazar ve 750 etkinlik kitapseverlerle buluşacak

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Üsküdar Kitap Fuarı, bu yıl 120 yayınevi, 550 yazar ve 750 etkinlikle kitapseverlerle buluşacak. Fuar, 16-25 Şubat tarihleri arasında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuarın açılış törenine TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da katılacak. Fuarda, tarihçi ve yazar Erhan Afyoncu onur konuğu, şair İbrahim Tenekeci ise onur yazarı olarak yer alacak. Ayrıca, İlber Ortaylı, İskender Pala, Yusuf Kaplan, Hayati İnanç, Dursun Gürlek, Saliha Erdim, Nurullah Genç, Ömür Akkor, Kemal Sayar, Beşir Ayvazoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Şermin Yaşar, Ali Ural, Erol Göka ve Selahattin Yusuf gibi ünlü yazarlar da söyleşi ve imza etkinliklerine katılacak. Ayrıca, geçen hafta hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için bir anma programı düzenlenecek ve Türk edebiyatının usta kalemleri Peyami Safa, Sabahaddin Ali, Oğuz Atay ve Edward Said gibi isimlerin de yer aldığı paneller düzenlenecek.

14.02.2024 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Üsküdar Kitap Fuarı, bu yıl 120 yayınevi, 550 yazar ve 750 etkinlikle kitapseverlerle buluşacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek fuar, 16-25 Şubat'ta kitapseverlerle buluşacak.

Fuarın 17 Şubat'taki açılış törenine TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un da katılması bekleniyor.

Tarihçi ve yazar Erhan Afyoncu'nun "Onur konuğu", şair İbrahim Tenekeci'nin "Onur yazarı" olduğu fuarda, yazar-okur buluşmalarının yanı sıra söyleşi ve paneller de gerçekleştirilecek.

İlber Ortaylı, İskender Pala, Yusuf Kaplan, Hayati İnanç, Dursun Gürlek, Saliha Erdim, Nurullah Genç, Ömür Akkor, Kemal Sayar, Beşir Ayvazoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Şermin Yaşar, Ali Ural, Erol Göka ve Selahattin Yusuf'un da aralarında olduğu çok sayıda ünlü yazar, söyleşi ve imza etkinliklerine katılacak.

Geçen hafta hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı için de fuarda bir anma programı düzenlenecek. Program, Üsküdar Kitap Fuarı'na daha önce birçok kez konuk olan Alatlı için bir saygı duruşu niteliği taşıyacak.

Türk edebiyatının usta kalemleri Peyami Safa'dan, Sabahaddin Ali ve Oğuz Atay'a, önemli araştırmacı ve düşünürlerden Edward Said'e kadar, geniş bir yelpazede gerçekleşecek paneller de fuar kapsamında edebiyatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

Üsküdar Belediyesi, Numan Kurtulmuş, Alev Alatlı, Üsküdar, Edebiyat, Kültür, Etkinlik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 9. Üsküdar Kitap Fuarı'nda 550 yazar ve 750 etkinlik kitapseverlerle buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 13:07:46. #1.11#
SON DAKİKA: 9. Üsküdar Kitap Fuarı'nda 550 yazar ve 750 etkinlik kitapseverlerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement