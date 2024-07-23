9 yaşındaki Betül Öngül, biriktirdiği harçlığı Gazzelilere bağışladı - Son Dakika
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9 yaşındaki Betül Öngül, biriktirdiği harçlığı Gazzelilere bağışladı

Amasya'da yaşayan 9 yaşındaki Betül Öngül, iki yıldır biriktirdiği 3 bin 500 lirayı Filistin'deki akranlarına destek olmak için bağışladı. Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesine giden Öngül, harçlığını Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şube Başkanı ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'a teslim etti. Ayvaz, Öngül'ü tebrik ederek, Filistin'deki kardeşlerin sıkıntılarından kurtulmaları için dua etmeyi ve bu vahşeti unutmamayı vurguladı. Öngül'e ise Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan çocuk dergisi hediye edildi.

23.07.2024 09:17
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Amasya'da 9 yaşındaki Betül Öngül, iki yıldır biriktirdiği harçlığını Gazzelilere destek olmak için bağışladı.

Öngül, Filistin'deki akranlarına destek olmak için iki yıldır biriktirdiği 3 bin 500 lirayı bağışlamaya karar verdi.

Annesiyle birlikte Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesine giden Öngül, Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şube Başkanı ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'a harçlığını teslim etti.

Ayvaz, Öngül ve ailesini tebrik ederek, "Bu duyarlı davranışından dolayı minik yavrumuza çok teşekkür ediyorum. Filistin'deki kardeşlerinizin içinde bulundukları sıkıntılardan kurtulmaları için dua edelim ve bu vahşeti unutmayalım, unutturmayalım." dedi.

Ayvaz, Öngül'e göstermiş olduğu duyarlılık için Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan çocuk dergisini hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 9 yaşındaki Betül Öngül, biriktirdiği harçlığı Gazzelilere bağışladı - Son Dakika

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