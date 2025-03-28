9 Yıldır Adalet Arayışı: Ahmet Emre Çavuş'un Ailesi Bayramda Hüzün Dolu Anlar Yaşadı - Son Dakika
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9 Yıldır Adalet Arayışı: Ahmet Emre Çavuş'un Ailesi Bayramda Hüzün Dolu Anlar Yaşadı

İstanbul Sultangazi'de 2015 yılında maganda kurşunuyla ağır yaralanan lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, 2 yıl 11 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Ahmet Emre'nin ailesi, her bayram kabrini ziyaret ederek adalet çağrısını yineledi. Baba Bülent Çavuş, 9 yıldır oğlunun katillerinin bulunmadığını belirterek, adaletin önemine vurgu yaptı ve adalet arayışlarının devam edeceğini ifade etti.

28.03.2025 17:21
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(İSTANBUL)- Sultangazi'de 2015 yılında yolda yürüdüğü sırada maganda kurşunuyla ağır yaralanan ve 2 yıl 11 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'un ailesi, 9 yıldır her bayramı buruk geçiriyor. Oğlunun mezarı başında çağrı yapan baba Çavuş, "Ahmet Emre toprak altında rahat uyusun. Adalet 9 yıldır yerine gelmedi. Adalet, bir gün herkese lazım olur" dedi.

İstanbul Sultangazi'de 2015 yılında yolda yürüdüğü sırada maganda kurşunuyla ağır yaralanan ve 2 yıl 11 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş'un ailesi, 9 yıldır adalet mücadelesi veriyor.

Her bayram öncesi olduğu gibi bu yıl da arefe günü oğullarının kabrini ziyaret eden Çavuş ailesi, maganda kurbanı Ahmet Emre Çavuş'u gözyaşları içinde andı. Gazeteci baba Bülent Çavuş, oğlunun mezarı başında yaptığı açıklamada adalet çağrısını yineledi. Baba Çavuş, şunları söyledi:

"CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için, herkes için adalet lazım bu ülkede"

"Bizim bayramımız, seyranımız burası. Arefe günü geliriz, bayram günü geliriz. Keşke şu bayramlar gelmese deriz. Her bayramda annesi ve kardeşi ile bizim evimiz olan mezarlıktayız. Bu bayram da diğer bayramlardan hiçbir farkı yok. Çünkü, benim oğlum 19 yaşında kara toprağın altına girdi. Ona bunu yapan veya yapanlar ise 9 yıldır bulunamadı. Nasıl bir ülke olduk? Adalet arıyoruz ama bu ülkenin başı, herkesin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek sesimizi duymuyor. Siyasetçiler muhalefetle uğraşmak yerine halkın aradığı adaleti verseler daha iyi olur. Bizim bu devletten alacağımız var. Biz, evladımız için her gün adalet arıyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere devlet görevlilerinin bu işin üstüne gitmesini istiyoruz. Bir gece yüzlerce insanı cezaevine koyan ve adalet için sokaklara çıkan gençler için ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için, herkes için adalet lazım bu ülkede. Adalet yok oluyor, buna bir dur deyin. Ben ve eşim mezar taşı ile bayramlaşmak istemiyoruz. Artık yeter. Ahmet Emre toprak altında rahat uyusun. Adalet 9 yıldır yerine gelmedi. Adalet, bir gün herkese lazım olur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 9 Yıldır Adalet Arayışı: Ahmet Emre Çavuş'un Ailesi Bayramda Hüzün Dolu Anlar Yaşadı - Son Dakika

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