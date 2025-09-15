9. Yöreler Renkler Festivali Antalya'da Coşkuyla Sona Erdi - Son Dakika
9. Yöreler Renkler Festivali Antalya'da Coşkuyla Sona Erdi

15.09.2025 10:53
Muratpaşa Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Yöreler Renkler Festivali, dokuz gün süren etkinliklerin ardından Atatürk Kent Meydanı'nda sona erdi. Festivalde çeşitli yöresel müzik, dans ve lezzetler sergilendi.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 9'uncusunu düzenlediği "Yöreler Renkler Festivali", dokuz gün süren renkli etkinliklerin ardından Atatürk Kent Meydanı'nda sona erdi.

Muratpaşa Belediyesi'nin 9. Yöreler Renkler Festivali, dokuz gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Binlerce ziyaretçinin katıldığı festival, her gece farklı yörelere ait müzik, dans, el sanatları ve lezzetlerle Antalya'da kültürel bir mozaik oluşturdu. Festival boyunca Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından lezzetler ve el sanatları ürünleri kurulan stantlarda tanıtıldı.

Festivalin son iki gününde derneklerin katkılarıyla yöresel etkinlikler düzenlendi. Antalya Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla 13 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen Gaziantepliler Gecesi'nde Mustafa Açıkgöz ve Adem Panayır sahne aldı.

Davul, zurna eşliğinde yöresel oyunların oynandığı gecede en ilgi çeken etkinlik, baklava yeme yarışması oldu. Katılımcılar, belirlenen sürede en fazla baklavayı yiyebilmek için mücadele etti. Ardından kent sakinlerine meydanda çiğ köfte, baklava, tulumba ve lokma tatlısı dağıtıldı.

Aynı gün Antalya Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin katkılarıyla Durmuş Göç ve Veysel Yalvaç sahne aldı.

Dünya Avşarlar Derneği'nin katkılarıyla dün ise Ayten Kılınç ve Gül Ağacı Türk Halk Müziği Grubu dinleyicilerle buluştu.

Kaynak: ANKA

