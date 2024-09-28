90 Yaşındaki Usta: 58 Yıldır Zamanla Uğraşıyor - Son Dakika
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90 Yaşındaki Usta: 58 Yıldır Zamanla Uğraşıyor

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Diyarbakır'da 90 yaşındaki Halit Ayçiçek, 58 yıldır saat tamiri yaparak hayatını sürdürüyor.

28.09.2024 10:48
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Diyarbakır'da 90 yaşındaki saat tamir ustası 58 yıldır 2 metrekarelik alanda zamanla uğraşıyor

Kolay diye imamlığı bıraktı, 58 yıldır saat tamir ediyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 90 yaşındaki saat tamircisi, 58 yıldır 2 metre 7 santimlik alanda zamanı ayarlıyor.

Merkez Sur ilçesinde saat tamir eden 90 yaşındaki Halit Ayçiçek, 9 sene medrese eğitiminin ardından 12 sene imamlık yaptı. Başka bir imamın yanında saat tamir etmeyi öğrenen Ayçiçek, imamlığı bıraktı, 58 yıldır saat tamir ediyor.

Halit Ayçiçek, 1934 doğumlu olduğunu, 90 yaşına geldiğini söyledi. 9 sene medrese okuduğunu, köyde 12 sene imamlık yaptığını belirten Ayçiçek, ondan sonra saat tamir işini yapmaya başladığını ifade etti.

48 sene bu dükkanda kaldığını aktaran Ayçiçek, "10 sene de ilerideki dükkanda yaptım, 58 sene. Bütün saatleri tamir ediyorum. Bu iş kolay olduğu için insanın vücudu pek rahatsız olmuyor, onun için bu işi yapmaya başladım. Benim arkadaşlarım hepsi ölmüşler. Evden çıkıp doğruca bu dükkana geliyorum. İş olsun olmasın, burada kalıp akşamda çekip eve giderim. Arkadaşım yok ki kahvede oturup biraz sohbet edeyim. Arkadaşlarımın hepsi ölmüş" dedi.

Dükkanın 2 metre 7 santim olduğunu kaydeden Ayçiçek, "Eskiler getirirler, gençler pilli getiriyorlar, ihtiyarlarda kurmalı saatleri getiriyorlar. Burada bir hoca vardı. Kulübesi sokağın başındaydı, saat tamir ediyordu. Kendisi imamdı. Onunla oturup konuşuyorduk o bana öğretti" ifadelerini kullandı.

90 Yaşındaki Usta: 58 Yıldır Zamanla Uğraşıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 90 Yaşındaki Usta: 58 Yıldır Zamanla Uğraşıyor - Son Dakika

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