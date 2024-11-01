93 Arakanlı Mülteci Endonezya'ya Ulaştı - Son Dakika
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93 Arakanlı Mülteci Endonezya'ya Ulaştı

93 Arakanlı Mülteci Endonezya\'ya Ulaştı

Myanmar'dan kaçan 93 Arakanlı Müslüman, yanlarında 6 cesetle Endonezya'nın Açe sahiline ulaştı.

01.11.2024 13:46
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Myanmar'daki zulümden tekneyle kaçan 93 Arakanlı Müslüman (Rohingya) mülteci, yanlarında yolda hayatını kaybettiği düşünülen kişilere ait olan 6 ceset ile Endonezya'ya vardı.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, 93 Arakanlı Müslüman, Endonezya'nın Açe bölgesindeki bir sahile yasa dışı yollarla ulaştı.

Yetkililer, sahile ulaşan Arakanlı Müslümanların yanında yere serilmiş ve üzeri örtülmüş 6 cesedin bulunduğunu açıkladı.

Doğu Açe'nin Sağlık Departmanı Başkanı Münavir, yaptığı açıklamada, ilk bulguların, 6 kişinin denizdeyken öldüğünü gösterdiğin söyledi.

Bu kişilerin kesin ölüm nedeninin araştırıldığını kaydeden Münavir, cesetlerin prosedürler gereği henüz defnedilmediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, Kasım 2023'ün ortalarından 20 Eylül 2024'e kadar 2 bin 26 Arakanlı Müslüman teknelerle Endonezya'ya geldi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış; olaylarda çoğu Müslüman, binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyondan fazla kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, Ağustos 2017'de Myanmar'da gerçekleştirilen askeri baskının ardından Arakan'dan kaçan 1 milyona yakın Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Endonezya, Göçmenler, 3-sayfa, Myanmar, Arakan, Güncel, Dünya, Açe, Son Dakika

Son Dakika Güncel 93 Arakanlı Mülteci Endonezya'ya Ulaştı - Son Dakika

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