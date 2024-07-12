96 yaşındaki adamın tekerlekli sandalyesiyle düştüğü kanalda cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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96 yaşındaki adamın tekerlekli sandalyesiyle düştüğü kanalda cansız bedenine ulaşıldı

96 yaşındaki adamın tekerlekli sandalyesiyle düştüğü kanalda cansız bedenine ulaşıldı

Sivas'ın Gölova ilçesinde yaşayan 96 yaşındaki Bedir Yalçın, tekerlekli sandalyesiyle gezerken sulama kanalına düştü. Jandarma Su Altı Arama (SAK) timi tarafından yapılan arama sonucunda Yalçın'ın 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

12.07.2024 18:59
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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sivas'ın Gölova ilçesinde bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında tekerlekli sandalyesi ile gezerken sulama kanalına düşen Bedir Yalçın (96) için Gölova Gölü'nde arama çalışması başlatıldı. Jandarma Su Altı Arama (SAK) timi tarafından yapılan arama sonucunda Yalçın'ın 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olay, üzerine Yalçın'ın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD balık adamları tarafından 9 kilometrelik sulama kanalında yapılan arama çalışmasında Bedir Yalçın'a ulaşılamadı. Ancak bugün Jandarma Su Altı Arama (SAK) timi tarafından yapılan arama sonucunda Yalçın'ın 23 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Alperen YILDIZ/ GÖLOVA (Sivas),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 96 yaşındaki adamın tekerlekli sandalyesiyle düştüğü kanalda cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 96 yaşındaki adamın tekerlekli sandalyesiyle düştüğü kanalda cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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