A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik

14.09.2025 23:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Osman Aşkın Bak, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Letonya'da düzenlenen 2025 Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporu adına tarihi bir gün yaşadık. Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya yenilerek şampiyonayı ikinci olarak tamamlayan A Milli Basketbol Takımı'mızı canıgönülden tebrik ediyorum. A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın başarısında emeği geçen sporcularımıza, teknik heyetimize, kulüplerimize ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum. Gönüllerin şampiyonusunuz. Ülkemizi çok mutlu ettiniz. Türkiye sizinle gurur duyuyor."

Kaynak: AA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası, Osman Aşkın Bak, Basketbol, Politika, Letonya, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski sevgili dehşeti: Ayrıldığı kadının boğazını maket bıçağıyla kesti Eski sevgili dehşeti: Ayrıldığı kadının boğazını maket bıçağıyla kesti
Eski eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer’in son anları kamerada Eski eşinin eşarpla boğduğu Hanım Biçer'in son anları kamerada
İmamoğlu’nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan tepki İmamoğlu'nun bu görüntülerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan tepki
Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti’ye katıldı Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, AK Parti'ye katıldı
Kızılırmak’a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı Kızılırmak'a uçan araçta can veren anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı
Galatasaray’ın ’’Maaşında indirime git’’ teklifine yıldız futbolcudan ret Galatasaray'ın ''Maaşında indirime git'' teklifine yıldız futbolcudan ret

23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 23:50:57. #7.11#
SON DAKİKA: A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.