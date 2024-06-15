A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'e 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'e 3-2 mağlup oldu

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3. haftasında Çin'e karşı 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 3-2 kaybetti. Türkiye, ilk iki seti alırken Çin, karar setinde üstünlük sağlayarak galip geldi.

15.06.2024 18:10
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(ANKARA) - Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3. haftasında Tie-break setine giden maçta Çin'e 3-2 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasında Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, 2-0 öne geçmesine rağmen Çin mücadeleyi bırakmadı ve maçı Tie-break setine götürdü. A Milliler, karar setinde karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

Türkiye, ilk iki seti 25-21 ve 25-17'lik skorlarla alırken Çin, 25-21, 25-23 ve 15-13'lük setlerle maçı kazandı.

Kaynak: ANKA

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