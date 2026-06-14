A Milli Takım'ın Dünya Kupası Maçı Dev Ekrandan İzleniyor - Son Dakika
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A Milli Takım'ın Dünya Kupası Maçı Dev Ekrandan İzleniyor

14.06.2026 07:56
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İzmir'de dev ekrandan A Milli Takım'ın Avustralya ile yaptığı Dünya Kupası maçı izlendi.

A MİLLİ Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında Avustralya Milli Futbol Takımı ile karşılaştığı mücadele, İzmir'in Konak ilçesinde kurulan dev ekrandan izlendi.

A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra katıldığı 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk mücadelesi Avustralya Milli Futbol Takımı ile oldu. Kanada'nın Vancuouver kentinde Türkiye saati ile 07.00'de başlayan maçı izlemek isteyen vatandaşlar için Konak Meydanı'nda dev ekran kuruldu.

Millilerin D Grubu'ndaki 1'inci hafta mücadelesini vatandaşların yanı sıra, Yeşilay Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu için alanda toplanan öğrenciler, veliler, öğretmenler ve Yeşilay gönüllüleri de takip etti.

Öte yandan vatandaşların kent genelinde milli maçı izleyebilmeleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri de farklı noktalara dev ekranlar kurdu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel A Milli Takım'ın Dünya Kupası Maçı Dev Ekrandan İzleniyor - Son Dakika

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