A Milli Takım Karadağ Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

A Milli Takım Karadağ Maçına Hazır

A Milli Takım Karadağ Maçına Hazır

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi maçı öncesi Kayseri'de son antrenmanını gerçekleştirdi. Maç yarın saat 22.45'te başlayacak.

18.11.2024 18:48  Güncelleme: 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile yapacağı maç için Kayseri'deki son antrenmanını gerçekleştirdi. A Milliler çalışmaların tamamlanmasının ardından Karadağ'a hareket etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında yarın Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karadağ Türkiye milli maçı yarın saat 22.45'te başlayacak. Grupta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Ay-yıldızlılar 11 puanla lider durumda Karadağ ise 5 maçta 5 mağlubiyetle henüz puan alamadı.

Kayseri'de son antrenman yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda A Milliler son antrenmanını yaptı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından rondo ve çeviklik çalışmalarına geçildi. Son bölümde ise taktik varyasyonlar ve duran top çalışmaları üzerinde duruldu. Kasığındaki sakatlık nedeniyle tedavisine devam edilen Hakan Çalhanoğlu idmanda yer almadı.

A Milli Takım kafilesi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 16.00'da Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hareket etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu saat 19.30'da Podgorica Şehir Stadyumu'nda maça ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Kaynak: ANKA

A Milli Futbol Takımı, Milli Takım, Antrenman, Politika, Kayseri, Karadağ, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel A Milli Takım Karadağ Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:56 DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
18:08 Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER’e dilekçe yazdı Bir Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi için CİMER'e dilekçe yazdı
17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı Sanık hemşireden korkunç itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 20:24:39. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Takım Karadağ Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.