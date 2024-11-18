A Milli Takım Karadağ Maçına Hazır

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(ANKARA) - A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile yapacağı maç için Kayseri'deki son antrenmanını gerçekleştirdi. A Milliler çalışmaların tamamlanmasının ardından Karadağ'a hareket etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında yarın Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karadağ Türkiye milli maçı yarın saat 22.45'te başlayacak. Grupta 3 galibiyet 2 beraberlik alan Ay-yıldızlılar 11 puanla lider durumda Karadağ ise 5 maçta 5 mağlubiyetle henüz puan alamadı.

Kayseri'de son antrenman yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda A Milliler son antrenmanını yaptı. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından rondo ve çeviklik çalışmalarına geçildi. Son bölümde ise taktik varyasyonlar ve duran top çalışmaları üzerinde duruldu. Kasığındaki sakatlık nedeniyle tedavisine devam edilen Hakan Çalhanoğlu idmanda yer almadı.

A Milli Takım kafilesi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla saat 16.00'da Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hareket etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu saat 19.30'da Podgorica Şehir Stadyumu'nda maça ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.